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«Мегафон» увеличил емкость сети в московском метро в 2,5 раза

«Мегафон» модернизировал телеком-инфраструктуру в Московском метрополитене, увеличив емкость сети в тоннелях и на 230 станциях. До конца 2023 г. работы по улучшению сотовой связи завершатся и на остальных станциях метро столицы. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Теперь пассажирам столичной подземки даже в часы пик доступен интернет на средней скорости порядка 32 Мбит/с, а максимально возможная скорость достигает 280 Мбит/с. Модернизация охватила 11 линий метрополитена. Специалисты «Мегафона» переключили оборудование на новый высокочастотный кабель, установили современные базовые станции и провели рефарминг, в результате которого частоты сетей 2G и 3G перевели на современный стандарт LTE.

Голосовая связь и высокоскоростной интернет также появились на новых станциях, открытых в сентябре: «Яхромская», «Лианозово», «Физтех», «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». До конца 2023 г. работы по модернизации сети будут завершены на Сокольнической, Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линиях.

«Пассажиропоток в московском метро неуклонно растет, а значит увеличивается нагрузка и на телеком-инфраструктуру. Модернизация позволила нам увеличить емкость сети в подземке в 2,5 раза. Это гарантирует абонентам стабильную голосовую связь, комфортный серфинг в интернете и просмотр видео в высоком разрешении без прерываний», — отметил директор «Мегафон» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

В 2024 г. «Мегафон» планирует обеспечить сотовой связью строящуюся радиальную линию метро – Троицкую. Мобильный интернет появится как в тоннелях, так и на платформах 11 станций новой ветки, общая длина которой составит 25 километров.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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