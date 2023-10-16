МТС оцифровала образовательный процесс ВятГУ с помощью платформы Webinar

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила сотрудников и учащихся Вятского государственного университета доступом к собственной платформе для онлайн-мероприятий и коммуникаций Wеbinar. Решение обеспечивает проведение онлайн-совещаний, переговоров, учебных занятий и семинаров, научно-практических форумов с численностью до 5000 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС с помощью своего решения Webinar обеспечила ВятГУ доступом к онлайн-мероприятиям разного формата, от оперативных совещаний с персоналом до проведения лекций. Цифровое решение имеет интуитивно понятный интерфейс и функции, необходимые для проведения удаленных совещаний: единый чат для общения с коллегами, демонстрацию слайдов и видеоконтента, работу в едином виртуальном пространстве. Организаторам видеоконференций и вебинаров доступна статистика с данными о количестве просмотров, участниках мероприятия, их вовлеченности, времени пребывания в онлайне. Одновременно к сессии могут подключиться до 5000 слушателей и 30 спикеров, что позволяет проводить на платформе масштабные образовательные и научные мероприятия.

«Спрос на сервисы для видеоконференций активно растет уже несколько лет, и сейчас особенно важно использовать российские решения в организации работы. Сегодня платформа Webinar может предложить пользователям весь необходимый функционал для работы образовательного учреждения с возможностью участия большого количества человек, с высокими стандартами безопасности, а в перспективе его возможности будут расширены за счет интеграции с другими бизнес-продуктами МТС», - сказал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

«Платформа Webinar помогает нам в реализации самых разных проектов в онлайне, от обычных лекций до научных конференций различного уровня. Доступ ко всем необходимым ресурсам платформы мы имеем уже с начала учебного года. Уверен, благодаря таким цифровым технологиям образовательный процесс может выйти на новый уровень», — отметил ректор ВятГУ Валентин Пугач.

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Webinar Group – российская экосистема сервисов для бизнес-коммуникаций компаний любого размера. С июля 2022 г. компания входит в группу МТС. Webinar Group предлагает решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, организации смешанного обучения, а также проведения крупных виртуальных и гибридных мероприятий. В 2022 г. с помощью сервисов Webinar Group было проведено 2 млн онлайн-мероприятий, в которых приняли участие более 30 млн участников.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.