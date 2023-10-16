CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Порт «Бухта север» на Таймыре стал самой северной точкой на карте связи МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила голосовой связью и мобильным интернетом строящийся порт «Бухта север», который находится на Северном морском пути на севере Красноярского края. Базовая станция МТС, построенная здесь, стала самой северной в стране. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Строящийся порт находится в 40 километрах от одного из самых северных в стране поселков Диксон и включает, кроме грузового причала для морских судов, также вахтовый поселок, который рассчитан на рабочих, инженеров и других сотрудников, занятых на строительстве проекта. Площадь покрытия голосовой связи и мобильного интернета МТС включает морской порт, а также общежития и административно-бытовые помещения вахтового поселка. Благодаря установке телеком-оборудования около 2,5 тысяч сотрудников, которые живут в вахтовом поселке рядом с портом, получили возможность поддерживать связь с родными и близкими, оперативно решать рабочие вопросы и оставаться в курсе важных новостей.

Базовая станция, которая была построена рядом с «Бухта север», работает за счет канала спутниковой связи. Мощности оборудования рассчитаны и на сотрудников, которых планируется задействовать на строительстве порта к 2025 г.

«На севере Красноярского края и в арктической зоне сосредоточено огромное количество месторождений, промышленных предприятий и объектов, многие из которых играют огромную роль в экономике и региона, и всей страны. В работе многих из них принимают участие вахтовики. Обеспечение связью промышленных предприятий и вахтовых поселков на северных территориях — для нас особенно важная задача. Таким образом мы вкладываемся в развитие экономики региона, а также создаем базу для внедрения продвинутых сервисов МТС – умного видеонаблюдения, интернета вещей и других. Например, совсем недавно мы провели модернизацию сети для вахтового поселка рядом с норильским Кайерканом, а сейчас реализовали еще более сложный проект в "Бухта север"», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее самым северным населенным пунктом, где присутствует связь МТС в Красноярском крае, был поселок Новорыбная Таймырского Долгано-Ненецкого района.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочка» «Ростелекома» закупит сотни тысяч чипов «Микрона» для отечественных роутеров с Wi-Fi 6

Гигантский производитель удобрений отказался от решений Microsoft в пользу российского ПО

Искусственный интеллект в 2024 г. ждёт «холодный душ» и суровая проверка реальностью

Без адреса, но с пропиской. В России юридический адрес могут заменить электронной почтой

Wildberries без предупреждения ввела драконовские комиссии за оплату картами Visa и Mastercard

Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы ИКТ-отрасли на CNews FORUM 1 ноября. Задайте вопрос

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Где смотреть кино и сериалы в 2023 году: 10 лучших онлайн-кинотеатров

Лучшие портативные мониторы для ноутбуков и смартфонов: выбор ZOOM

Обзор смартфона AYYA T1 на отечественной ОС «Аврора»: первый тест в России

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще