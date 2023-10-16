Российская деловая соцсеть TenChat планирует создать веб-версию сайта для слабовидящих

Российская деловая социальная сеть TenChat подписала Национальный инклюзивный договор в рамках проекта «Открыто для всех. Сообщество инклюзивного бизнеса». Об этом CNews сообщили представители TenChat. Проект направлен на вовлечение негосударственного сектора, бизнеса в создание доступной среды, продуктов, сервисов, услуг для людей с инвалидностью и реализуется в рамках «Национальной социальной инициативы» АСИ.

В соглашении зафиксированы намерения соцсети по развитию сервисов и созданию условий для людей с ограниченными возможностями здоровья, в частности намечен план по разработке веб-версии деловой соцсети для слабовидящих.

«В России активно развиваются инклюзивные сообщества предпринимателей и бизнесменов, для которых одна из первоочередных задач — создание благоприятной ИТ-инфраструктуры, где TenChat может выступить одним из главных посредников. В рамках «Национального инклюзивного договора» мы будем информационно поддерживать проект АСИ и рассказывать о потребностях людей с ограниченными возможностями здоровья. А также планируем адаптировать веб-версию TenChat для слабовидящих людей», — сказал Михаил Слободинский, управляющий партнер TenChat.

Разработка веб-версии запланирована на 2024 г. Помимо этого, TenChat от лица амбассадоров соцсети обязуется поддержать тему инклюзивного предпринимательства на будущих бизнес-мероприятиях.

В России насчитывается не менее 11 млн людей с инвалидностью. Лишь 17% из них не испытывают проблем при покупке товаров, обучении и поиске работы. В свою очередь, по данным исследованием НАФИ и «Агентства стратегических инициатив», бизнес недополучает порядка 5 млрд руб. в месяц из-за того, что не реализуются товары и услуги под потребности людей с инвалидностью.

Компании, которые создают и адаптируют товары, услуги, сервисы, трудоустройство для людей с инвалидностью, уже увидели результат от своей деятельности. В марте 2022 г. «Агентством стратегических инициатив» был создан специальный проект «Открыто для всех», для того чтобы поддержать предприятия и пройти путь к инклюзивному бизнесу.

Ключевой элемент проекта — «Национальный инклюзивный договор» (НИД). Это добровольное публичное обязательство по расширению доступной среды для людей с инвалидностью, а именно создание и адаптация товаров, услуг, сервисов, трудоустройство, обучение, обеспечение физической доступности и так далее. На данный момент в сообщество инклюзивного бизнеса «Открыто для всех» входит уже более 509 компаний разных сфер бизнеса.

***

TenChat — российская деловая социальная сеть для нетворкинга, появилась в 2021 г. Помогает расширять круг профессиональных знакомств для поиска новых точек роста в карьере и бизнесе. В TenChat есть бесплатный ChatGPT и сервисы для поиска клиентов или сотрудников, аналитика всех компаний России, автоподбор госзакупок, торги и продажа государственных объектов. За расширение деловых контактов отвечает нейросеть «Бизнес.тиндер», а за поиск сотрудников и работы — платформа TenHunter. Площадкой пользуются более 2,5 миллиона человек. TenChat — рекомендованная Минцифры России соцсеть в рамках импортозамещения, допущенная к использованию государственными служащими. В июне 2022 г. включена в Реестр российского программного обеспечения.