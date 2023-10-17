АО НСИС приступило к оказанию техподдержки РСА и страховщикам

АО «Национальная страховая информационная система» (НСИС, 100%-ная «дочка» ЦБ, оператор «АИС страхования» в силу 594-ФЗ) в рамках пакета сделок, заключенных с «Российским союзом автостраховщиков», с 17 октября 2023 г. будет оказывать услуги по техподдержке в отношении инфраструктуры и программного обеспечения, необходимых для функционирования АИС ОСАГО. Об этом CNews сообщили представители НСИС.

К настоящему моменту закрыты сделки по приобретению ПО и оборудования у РСА, таким образом, НСИС является собственником полного комплекса системы АИС ОСАГО и будет оказывать услуги РСА по предоставлению вычислительных мощностей и техподдержке до 1 октября 2024 г., поскольку Союз до этой даты будет оставаться оператором АИС ОСАГО. Как сказал генеральный директор АО «НСИС» Николай Галушин, компании предстоит в короткие сроки реализовать задачу по разработке системы для реализации установленных законодательством задач в рамках создания «АИС страхования». Сейчас также формируется нормативная база для запуска проекта.

594-ФЗ от 29.12.2022 г. стал основой создания АО «НСИС» как оператора автоматизированной информационной системы страхования («АИС страхования»).

Целями создания оператора «АИС страхования» является сбор и анализ информационного массива по договорам страхования (с 1 апреля 2024 г. только 4 вида страхования, а далее на основе нормативных актов Банка России должны будут присоединиться другие виды страхования). В задачи НСИС входит обеспечение доступности страховых услуг для населения, борьба со страховым мошенничеством и предоставление данных для проведения более обоснованных расчетов тарифов. На основе управлениям большим объемом информации оператор «АИС страхования» должен построить бюро страховых историй и сделать сопряжение информационной системы с порталом Госуслуг, на котором через личный кабинет пользователь «АИС страхования» сможет посмотреть свою историю страхования, действующие договоры страхования и статус по страховым событиям.

Согласно распоряжению правительства, опубликованному в начале июня 2023 г., участниками информационного обмена с АО «НСИС» станут 13 государственных органов, в том числе Банк России, Минцифры, МВД, Минобороны, Минсельхоз, Минстрой, МЧС, Минфин, ФТС, ФНС, Росреестр, Социальный фонд России, органы государственной власти субъектов России.