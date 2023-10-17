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«Дом.ру» назвал города России с самым быстрым интернетом

Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» проанализировал скорость интернета среди своих пользователей в России и составил рейтинг городов с самым быстрым интернетом. Аналитики отметили рост скорости интернета во всех регионах. Данные изучили в городах-миллионниках и городах населением более 300 тыс. человек.

Рейтинг по скорости

По данным исследования, средняя скорость интернета в Краснодаре 240,5 Мбит/с – это самый высокий показатель среди всех городов. Второе место занял Ростов-на-Дону – 179 Мбит/с, третье место у Санкт-Петербурга – 177,8 Мбит/с. В Саратове средняя скорость составила 170,7 Мбит/с, в Москве и Московской области – 168,5 Мбит/с. Самые низкие показатели замечены в Томске – 94,5 Мбит/с и Новосибирске – 82 Мбит/с.

Рост скорости интернета наблюдается во всех городах. Средний прирост составил 21 Мбит/с за год. Самые яркие показатели в Ростове-на-Дону, Саратове, Москве, Туле, Твери и Тюмени, где скорость выросла на 30 Мбит/с и выше.

Где выбирают высокую скорость интернета

За год наблюдается рост доли абонентов, которые выбирают скоростной интернет. В среднем по всем городам на 5% больше пользователей стали выбирать интернет 300 Мбит/с и выше, а скорость 500 Мбит/с и выше – почти на 3% больше клиентов.

Значительный рост пользователей интернета со скоростью 300 Мбит/с наблюдается в Санкт-Петербурге – на 11% больше, чем в 2022 году. В Саратове и Тюмени – более чем на 7%. Лидерами по росту абонентов со скоростью 500 Мбит/с и выше стали Ростов-на-Дону и Тюмень – на 5% больше пользователей.

При этом доли абонентов, которые выбирают интернет со скоростью 500 Мбит/с и выше, распределились по городам следующим образом: на первом месте Москва – 18%, далее Краснодар – 12%, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург – 8%. Скорость 300 Мбит/с и выше чаще всего предпочитают в Санкт-Петербурге (26%), следом идет Москва (18%) и Краснодар (17%).

«Рост скорости интернет-соединения наблюдается во всех городах нашего рейтинга. Быстрый и стабильный интернет – уже базовая потребность, поэтому все чаще клиенты выбирают тарифы 300 Мбит/с и выше. Мы предполагаем, что средняя скорость с каждым годом будет только увеличиваться», – сказала руководитель продукта «Интернет» «Дом.ру» Екатерина Кривошеева.

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