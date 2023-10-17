Hoff поддержит взрывной рост онлайн-продаж с помощью платформы GMonit

В рамках развития направления e-commerce и подготовки интернет-магазина Hoff к пиковым нагрузкам грядущих сезонных онлайн-распродаж ритейлер интегрировал observability платформу GMonit, которая позволила настроить глубокий APM-мониторинг приложений и тем самым обеспечила надежную и бесперебойную работу ресурса. Об этом CNews сообщили представители Hoff.

Учитывая амбициозные цели по развитию интернет-торговли и грядущий сезон осенне-зимних распродаж, Hoff требовалось решить три ключевых задачи: обеспечить надежную работу направления e-comm в условиях активного роста бизнеса — 84% роста Y2Y, повысить скорость отладки и выпуска новых релизов — 24 релиза в год, реализовать возможность быстрой локализации инцидентов и сократить время их устранения.

Для решения этих задач, в дополнение к уже развитому мониторингу ИТ-инфраструктуры, компания Hoff при технической поддержке со стороны компании Hoff Tech, обеспечивающей функционирование ИТ-инфраструктуры Hoff, интегрировала российский APM-инструмент GMonit.

«В процессе активного роста бизнеса интернет-магазина hoff.ru нам необходимо контролировать качество сервиса, сохранять надежность и стабильность работы e-commerce и при этом предвосхищать растущие потребности клиентов Hoff. GMonit позволяет нам закрывать все потребности в APM-мониторинге систем и фокусироваться на стратегических вопросах бизнеса», — сказал Константин Пешехонов, генеральный директор Hoff Tech.

«Для мониторинга приложений Hoff мы используем различные инструменты: Zabbix, Grafana и другие. Они собирают множество метрик, но не обеспечивают необходимого нам уровня глубины мониторинга и общей картины о работе системы. До GMonit мы могли локализовать проблему по косвенным признакам, что существенно увеличивало срок разбора инцидентов, — сказал Алексей Максимов, руководитель разработки Hoff Tech, — приходилось тратить больше времени на задачи по оптимизации».

После внедрения GMonit команда разработки Hoff получает релевантную информацию о работе систем сразу после выпуска релиза, в 3 клика понимает корневые причины и может коррелировать влияние нового кода на пользовательский опыт.

«Одно из приоритетных направлений развития интернет-магазина Hoff — скорость загрузки страниц, а в условиях сезонных распродаж этот вопрос особенно актуален. GMonit помог нам добиться целевых показателей и тщательно подготовиться к пиковым нагрузкам», — сказал Алексей Максимов.

В результате совместного проекта Hoff и GMonit ритейлер сократил время на устранение инцидентов после релизов с 24 часов до 10 минут и обеспечил сквозной мониторинг приложения на уровне бэкенда, БД и внешних сервисов. Команда Hoff получила новый эффективный инструмент, который поможет усилить позиции ритейлера на рынке мебели и товаров для дома.

***

Hoff — российская сеть по продаже мебели и товаров для дома, а также маркетплейс для поставщиков мебельных товаров. На сегодняшний день ритейлер насчитывает 62 магазина по России. Из них 49 гипермаркетов — филиалы Hoff, 3 магазина формата Mini, 9 — формата Home и один магазин формата Smart. По состоянию на 2023 г. посещаемость сайта и приложения Hoff составляет 113 млн посетителей в год.