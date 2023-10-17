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«Русская медиагруппа» запустит единую стриминговую платформу

Российский медиахолдинг «Русская медиагруппа», расширяет присутствие в цифровой среде и запускает единую платформу, которая объединит стриминговые потоки с музыкой радиостанций холдинга: «Русского радио», радио Maximum, DFM, Monte Carlo и «Хит FM». Об этом CNews сообщили представители «Русской медиагруппы».

В настоящее время холдинг формирует пять стриминговых платформ, каждая из которых будет соответствовать одной из станций, входящих в холдинг, как по музыкальному наполнению, так и по визуальному оформлению интерфейса.

По технологическому стандарту платформа будет приближена к таким гигантам стримингового сервиса, как Spotify, Apple Music и аналогичным. Сервис «Русской медиагруппы» будет совместим со всеми операционными системами.

«Для успешного развития современное радио должно сочетать традиционные каналы и digital-инструментарий, – сказал управляющий директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников. – «Русская медиагруппа» в настоящее время максимально полно представлена в сети Интернет, и мы постоянно расширяем свое присутствие, увеличивая таким образом аудиторию, вовлекая слушателей из других стран, предлагая удобный способ слушания радио каждому. Новая стриминговая платформа обеспечит доступ к музыке, звучащей на волнах наших радиостанций и укрепит существующие бренды. Пока слушатели смогут выбирать один из пяти потоков, соответствующий стилю станции, но, возможно, со временем мы создадим сервис, который объединит весь музыкальный контент холдинга».

На сегодняшний день интернет-станции «Русской медиагруппы» в сети насчитывают около 1 млрд прослушиваний в год. Запуск новой платформы позитивно повлияет на многие аспекты. В первую очередь, она позволит расширить охваты пользователей и предложить слушателям новый формат потребления аудиоконтента. Анализируя данные сервиса, радиостанции смогут корректировать плейлисты и получать дополнительную статистику по популярности композиций и исполнителей. Также новая платформа позволит монетизировать контент, интегрироваться с другими сервисами, настраивать ретаргетинг.

Запуск платформы запланирован на середину ноября 2023 г.

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В состав холдинга «Русская медиагруппа» входят пять радиостанций: «Русское радио» (3150 городов охвата), «Хит FM» (850 городов охвата), Maximum (350 городов охвата), DFM (1030 городов охвата) и Monte Carlo (189 городов охвата), а также телеканал RU. TV, представленный в пакетах всех крупнейших операторов внеэфирного ТВ на общую абонентскую мощность более 40 млн домохозяйств. Суммарный охват радиостанций холдинга по России составляет 34,7 млн слушателей ежемесячно. Телеканал RU.TV насчитывает 28,2 млн телезрителей по всей России.

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