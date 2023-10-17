CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

RuStore назвал самые популярные игры и приложения в регионах

Официальный российский магазин мобильных приложений RuStore проанализировал самые скачиваемые игры и приложения в регионах страны. Среди популярных игровых жанров оказались симуляторы — 13% от всех скачиваний, казуальные — 12% и головоломки — 11%. Об этом CNews сообщили представители VK.

В симуляторы, которые возглавили топ самых скачиваемых игр, чаще всего играли жители Нижегородской области и Республики Татарстан. Среди самых популярных игр в этой категории: «Матрешка РП - онлайн игра» и «Симулятор автобуса 3D».

На втором месте оказались казуальные игры — активнее всего их скачивали в Республике Башкортостан и Челябинской области. В топ популярных игр вошли «Плюс сити — симулятор города», «Цепной кубик 2048: 3D головоломка» и «Побег из города призрака».

В тройку лидеров также вошли головоломки — больше всего скачиваний пришлось на Ленинградскую, Московскую и Свердловскую области. Любимые игры пользователей — «Подземелья и алмазы три в ряд», «1000 и одна задача на логику», «Секреты замка – три в ряд».

Несколько игр лидируют по количеству скачиваний, но не вошли в самые скачиваемые жанры. Открывает топ карточная игра «Дурак онлайн», активнее всего ее скачивали жители Свердловской области и Республики Татарстан. На втором месте гонка San Andreas, которая полюбилась жителям Новосибирской, Самарской и Челябинской областей. Ролевая игра «Берлога» оказалась популярной в Республиках Башкортостан и Татарстан.

Среди неигрового жанра больше всего скачивали приложения мобильных операторов и почтовые сервисы. Наиболее часто ими пользовались в Самарской и Ростовской областях.

Помимо этого, пользователи активно устанавливают приложения для покупок — их чаще всего выбирают жители Ленинградской и Челябинской областей.

Замыкает тройку лидеров приложения для навигации и транспортных услуг. Их наиболее активно скачивали в Новосибирской и Челябинской областях. Среди популярных: картографические сервисы, такси и приложения АЗС.

***

RuStore – официальный российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. С момента запуска в мае 2022 г. ежемесячная аудитория RuStore в России превысила 17 млн человек. В магазине уже доступно более 13 тыс. приложений от 7 тыс. разработчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сервис доставки еды обокрали на 100 миллионов. За хитроумной схемой стоят всего два пользователя

«Дочка» «Ростелекома» закупит сотни тысяч чипов «Микрона» для отечественных роутеров с Wi-Fi 6

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

Команде Exim больше года не было дела до критических уязвимостей

Гигантский производитель удобрений отказался от решений Microsoft в пользу российского ПО

Искусственный интеллект в 2024 г. ждёт «холодный душ» и суровая проверка реальностью

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где смотреть кино и сериалы в 2023 году: 10 лучших онлайн-кинотеатров

Лучшие портативные мониторы для ноутбуков и смартфонов: выбор ZOOM

Обзор смартфона AYYA T1 на отечественной ОС «Аврора»: первый тест в России

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще