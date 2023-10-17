RuStore назвал самые популярные игры и приложения в регионах

Официальный российский магазин мобильных приложений RuStore проанализировал самые скачиваемые игры и приложения в регионах страны. Среди популярных игровых жанров оказались симуляторы — 13% от всех скачиваний, казуальные — 12% и головоломки — 11%. Об этом CNews сообщили представители VK.

В симуляторы, которые возглавили топ самых скачиваемых игр, чаще всего играли жители Нижегородской области и Республики Татарстан. Среди самых популярных игр в этой категории: «Матрешка РП - онлайн игра» и «Симулятор автобуса 3D».

На втором месте оказались казуальные игры — активнее всего их скачивали в Республике Башкортостан и Челябинской области. В топ популярных игр вошли «Плюс сити — симулятор города», «Цепной кубик 2048: 3D головоломка» и «Побег из города призрака».

В тройку лидеров также вошли головоломки — больше всего скачиваний пришлось на Ленинградскую, Московскую и Свердловскую области. Любимые игры пользователей — «Подземелья и алмазы три в ряд», «1000 и одна задача на логику», «Секреты замка – три в ряд».

Несколько игр лидируют по количеству скачиваний, но не вошли в самые скачиваемые жанры. Открывает топ карточная игра «Дурак онлайн», активнее всего ее скачивали жители Свердловской области и Республики Татарстан. На втором месте гонка San Andreas, которая полюбилась жителям Новосибирской, Самарской и Челябинской областей. Ролевая игра «Берлога» оказалась популярной в Республиках Башкортостан и Татарстан.

Среди неигрового жанра больше всего скачивали приложения мобильных операторов и почтовые сервисы. Наиболее часто ими пользовались в Самарской и Ростовской областях.

Помимо этого, пользователи активно устанавливают приложения для покупок — их чаще всего выбирают жители Ленинградской и Челябинской областей.

Замыкает тройку лидеров приложения для навигации и транспортных услуг. Их наиболее активно скачивали в Новосибирской и Челябинской областях. Среди популярных: картографические сервисы, такси и приложения АЗС.

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RuStore – официальный российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. С момента запуска в мае 2022 г. ежемесячная аудитория RuStore в России превысила 17 млн человек. В магазине уже доступно более 13 тыс. приложений от 7 тыс. разработчиков.