Центр разработки виртуальных ассистентов и робототехники «Яндекс Алисы» предоставил технологии для создания арабоязычного ИИ-ассистента

Опыт в области обработки естественного языка (Natural Language Understanding) и технологии, разработанные командой «Алисы» для российских пользователей, легли в основу Yasmina, арабоязычного ИИ-ассистента компании Yango. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Самер Мохамед, региональный директор Yango на Ближнем Востоке, рассказал об особенностях технологий нового ассистента, а также заявил о возможности записаться на бета-тестирование на международной выставке GITEX в Дубае.

Yasmina, арабоязычный ИИ-ассистент компании Yango, будет использовать технологии, созданные Центром разработки виртуальных ассистентов и робототехники «Яндекс Алисы».

Yasmina понимает основные арабские диалекты и может поддержать свободный разговор на халиджи. Вскоре она сможет общаться и на английском языке. Ассистент распознает самые разнообразные речевые обороты и интонации благодаря тому, что в его обучении участвовали жители разных городов: Эр-Рияда, Джидды, Даммама и др.

Yasmina прекрасно разбирается в популярных у пользователей локальных сценариях, позволяет управлять умным домом и помогает в повседневных делах. Например, она отрегулирует температуру в помещении или включит пылесос. Жители ОАЭ и Саудовской Аравии смогут первыми протестировать бета-версию ассистента, записавшись в лист ожидания.

Ранее руководитель бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк рассказал о том, что к концу 2023 г. центр разработки виртуальных ассистентов и робототехники запустит «Алису» на казахском. На первом этапе «Алиса» будет отвечать на команды на казахском языке в мобильном приложении «Яндекс», а также в десктопной и мобильной версий «Яндекс браузера».

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Yango — глобальная технологическая компания с фокусом на инновации.