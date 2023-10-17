CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Цифровой гид для автомобилистов поможет спланировать маршрут до Мурманска

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel запустила путеводитель для автомобилистов по маршруту Москва – Мурманск – Москва. Он включает в себя рекомендации по остановкам, их длительности и достопримечательностям, которые можно посмотреть по пути в столицу Заполярья или в обратном направлении. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Путешествие в обе стороны рассчитано на 12 дней. Остановки с ночевками предусмотрены в Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Сегеже. Из путеводителя можно узнать, по каким трассам нужно ехать и сколько времени займет дорога. Кроме того, пользователи найдут информацию обо всех знаковых туристических локациях, расположенных по ходу маршрута, в городах для длительных остановок и самом Мурманске. К маршруту можно присоединиться в любой точке.

Например, направляясь из Петрозаводска в Сегежу, авторы проекта рекомендуют заехать в город Кондопога, где находится одна из самых старейших гидроэлектростанций России, считающаяся памятником советской архитектуры.

В путеводителе также собраны специальные предложения на отели со скидками до 20%. Среди них есть варианты категорий «три звезды», «четыре звезды» и «пять звезд» сетей Cosmos Hotel Group, Radisson Hotel Group и Accor Live Limitless.

«Туристический поток в Мурманскую область стремительно растет. Весной и летом к нам едут, чтобы насладиться красотой арктической природы, посмотреть Териберку, Баренцево море и китов, а осенью начинается сезон северного сияния и горнолыжного спорта. По данным Big Data МТС, мы видим, что активнее всего увеличивается число именно самостоятельных путешественников. Наш новый цифровой гид поможет сделать поездку на автомобиле до Мурманска проще и интереснее, что несомненно будет способствовать развитию туристического потенциала региона. Важно отметить, что мурманчане также могут воспользоваться им, планируя поездку в Санкт-Петербург или Москву», – отметила директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

***

МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сервис доставки еды обокрали на 100 миллионов. За хитроумной схемой стоят всего два пользователя

«Дочка» «Ростелекома» закупит сотни тысяч чипов «Микрона» для отечественных роутеров с Wi-Fi 6

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

Команде Exim больше года не было дела до критических уязвимостей

Гигантский производитель удобрений отказался от решений Microsoft в пользу российского ПО

Искусственный интеллект в 2024 г. ждёт «холодный душ» и суровая проверка реальностью

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Где смотреть кино и сериалы в 2023 году: 10 лучших онлайн-кинотеатров

Лучшие портативные мониторы для ноутбуков и смартфонов: выбор ZOOM

Обзор смартфона AYYA T1 на отечественной ОС «Аврора»: первый тест в России

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще