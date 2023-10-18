CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Букмейт» синхронизировался с «Алисой»

Теперь подписчики «Букмейта», книжного сервиса «Яндекс плюса», могут продолжать слушать аудиокниги с помощью умной колонки. Об этом CNews сообщили представители «Букмейта».

Голосовой помощник «Алиса» знает, с какого места включить книгу, которую пользователь слушал в «Букмейте». Это особенно удобно для тех, кто слушает книги в дороге, а затем хочет продолжить дома. Чтобы продолжить слушать книгу в колонке, достаточно сказать, например: «Алиса, включи аудиокнигу “Перл”».

Функция работает и в обратную сторону. При возврате в приложение можно продолжить слушать книгу с того места, на котором остановилась «Алиса». Главное – быть залогиненым в одном и том же аккаунте на «Станции» и в приложении «Букмейт».

Многие подписчики сервиса уже используют умную колонку для прослушивание аудиокниг. Такой способ выбирают более 20% пользователей «Букмейта». Чтобы получить доступ к новой возможности, нужно обновить приложение до последней версии.

***

«Букмейт» — это подписной книжный сервис «Яндекс плюса». В его каталоге более 200 тыс. электронных и аудиокниг: от классики и научпопа до фантастики и комиксов. Читать и слушать их можно в приложении «Букмейт», на «Яндекс музыке» и на устройствах с «Алисой». Сервис доступен по подписке «Яндекс плюс» с опцией «Букмейт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google – банкрот. Пока только в России

Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

В Минцифры назначили нового замминистра - главного по связи

Сервис доставки еды обокрали на 100 миллионов. За хитроумной схемой стоят всего два пользователя

«Дочка» «Ростелекома» закупит сотни тысяч чипов «Микрона» для отечественных роутеров с Wi-Fi 6

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Где смотреть кино и сериалы в 2023 году: 10 лучших онлайн-кинотеатров

Лучшие портативные мониторы для ноутбуков и смартфонов: выбор ZOOM

Обзор смартфона AYYA T1 на отечественной ОС «Аврора»: первый тест в России

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще