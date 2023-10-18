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Модульбанк запустил карту физлица для ИП, торгующих на маркетплейсах

Модульбанк впервые начал открывать счета физическим лицам и выдавать карту физического лица – «Маркет карту». Это продукт для ИП, которые торгуют на маркетплейсах и пользуются селлерскими тарифами Модульбанка. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка.

«Маркет карта» позволяет быстро и удобно работать с торговой выручкой с маркетплейсов. Теперь можно в пару кликов отправлять нужные суммы себе на карту – внутри одного предпринимательского тарифа, не выводя выручку на сторонние счета физлиц и не попадая лишний раз под внимание финмониторинга.

С «Маркет карты» можно делать переводы по номеру телефона – на свои счета в других банках, семье, друзьям. Можно расплачиваться ей в обычных и онлайн магазинах через СБП — в том числе по QR-коду или «СБПэй». При регистрации карты в системе лояльности «Привет, мир!», можно получать на нее бонусы и кешбэк. Также можно снимать торговую выручку в любых банкоматах — с комиссией всего 1%. Также карта поддерживает переводы по миру через сторонние сервисы.

«Мы впервые в истории Модульбанка запускаем счета физических лиц, но делаем это в рамках нашей стратегии – создавать нишевые сервисы и продукты для предпринимателей, чтобы помогать им не просто упрощать ежедневные операции, но и повышать рентабельность и развивать бизнес. Карта физлица разработана специально для сегмента продавцов на маркетплейсов с учетом их потребностей и сценариев потребления, и пока будет доступна только в этом сегменте», – сказал Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Предприниматели, которые обслуживаются на селлер-тарифах Модульбанка, могут выпустить «Маркет карту» мгновенно и бесплатно в приложении банка. При желании можно заказать пластиковую карту, обслуживание будет бесплатным навсегда.

Селлер-тарифы Модульбанка включают банковские услуги, включая возможность вести расчеты с контрагентами в 12 валютах. Также тарифы дают доступ к нефинансовым услугам. Среди них бесплатный сервис аналитики, который позволяет анализировать собственные продажи и успехи конкурентов, сервис для управления магазинами на маркетплейсах из единого окна, собственный центр дизайна с двумя профессиональными фотостудиями в Москве и Новосибирске, дизайнерами и инфографами для создания, анализа и оптимизации товарных карточек.

Селлер-тарифы включают помощь с закупками в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане, профессиональных бухгалтеров с опытом работы на маркетплейсах, помощь с сертификацией товара, логистические услуги, образовательные курсы для продавцов и, наконец, услуги персонального менеджера для комплексной работы с магазином.

Сейчас доступны три тарифа для продавцов: стартовый тариф «Селлер» подойдет для магазина с оборотом до 1 млн руб. в месяц, тариф «Селлер PRO» для магазина с оборотом до 5 млн руб. в месяц и тариф «Селлер TOP» для опытных продавцов. Любой тариф можно настроить под себя. Каждый включает поддержку и сопровождение 24/7.

В рамках селлер-тарифов продавец получает бесплатно: открытие счета, сервис аналитики по маркетплейсам, бухгалтерию, валютный контроль, валютные счета и ВЭД. Банковское обслуживание, выпуск и обслуживание карты – также от 0 руб.

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Модульбанк – банк для предпринимателей. С 2014 г. разрабатывает финансовые продукты и нефинансовые сервисы. Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др. В 2020 г. Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность. По этой модели в 2021 г. стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах.

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