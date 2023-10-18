CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

Россияне получили простой и удобный способ записи к нотариусу

Записаться к нотариусу легко и быстро теперь можно на портале госуслуг благодаря новому цифровому сервису, запущенному Минцифры и Федеральной нотариальной палатой, — «Запись на прием к нотариусу». «Сбер» вместе с Минцифры участвовал в проектировании сервиса и выводе его на портал «Госуслуги», улучшении клиентского пути и организации взаимодействия с регионами. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В новом сервисе можно выбрать нотариуса, узнать, какие документы требуются по конкретному нотариальному действию, и заранее направить их на проверку, чтобы получить нужную услугу быстрее.

В пилотном режиме сервис был запущен в Алтайском, Краснодарском крае, Белгородской, Ивановской, Калужской, Омской и Ростовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Услуга оказалась востребованной, и с учетом положительного клиентского опыта сервис тиражирован на 87 российских регионов. Теперь их жители также могут пользоваться удобным сервисом «Запись на прием к нотариусу».

Петр Днепровский, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка: «Сегодня государство уделяет большое внимание созданию удобных сервисов на портале "Госуслуги", которые помогают экономить время и упрощают получение той или иной услуги. «Сбер» активно участвует в этом процессе. Каждый год в России по обращениям граждан производится в среднем 45 млн нотариальных действий, поэтому неудивительно, что новый сервис востребован пользователями портала госуслуг. После запуска решения на полную мощность мы планируем в 2024 г. на базе данных о наследстве на госуслугах реализовать новый цифровой сервис в банке — "Наследство без визита"».

Тимур Зарипов, директор Департамента развития сервисов и клиентского опыта Минцифры: «Минцифры запустило на "Госуслугах" новый сервис записи к нотариусу. Оцифрована совершенно новая для нас отрасль предоставления услуг — обращение к нотариусу. Сначала сервис заработал в восьми пилотных регионах. Теперь для всей страны доступно 51 нотариальное действие в одном окне. Наибольшей популярностью пользуются: удостоверение доверенности, открытие наследства, согласие супруга на сделку, выдача свидетельства о праве на наследство, договор дарения».

Константин Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты: «Нотариус — самый доступный гражданам высококвалифицированный юрист, чья помощь требуется в самых разных жизненных ситуациях. Безусловно, цифровые технологии играют все более важную роль в обеспечении граждан и бизнеса эффективной правовой защитой, и нотариат уже много лет развивает и применяет их на практике. Новый сервис на "Госуслугах" — это удобный инструмент, который позволит сделать обращение к нотариусу еще более комфортным».

***

ПАО Сбербанк — российский банк. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает около 14 тыс. точек обслуживания.

Федеральная нотариальная палата (ФНП) — организация, объединяющая 84 нотариальные палаты субъектов Росии. В силу закона в сферу компетенций ФНП входит: экспертная деятельность в части взаимодействия с законодателем, координация работы нотариальных палат; представление интересов нотариальных палат в государственных органах и других инстанциях; обеспечение повышения квалификации нотариусов, их помощников и стажеров; организация страхования нотариальной деятельности и др. ФНП также является оператором Единой информационной системы нотариата, которая служит базой для функционирования и развития масштабной цифровой инфраструктуры нотариата.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сервис доставки еды обокрали на 100 миллионов. За хитроумной схемой стоят всего два пользователя

«Дочка» «Ростелекома» закупит сотни тысяч чипов «Микрона» для отечественных роутеров с Wi-Fi 6

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

Команде Exim больше года не было дела до критических уязвимостей

Гигантский производитель удобрений отказался от решений Microsoft в пользу российского ПО

Искусственный интеллект в 2024 г. ждёт «холодный душ» и суровая проверка реальностью

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где смотреть кино и сериалы в 2023 году: 10 лучших онлайн-кинотеатров

Лучшие портативные мониторы для ноутбуков и смартфонов: выбор ZOOM

Обзор смартфона AYYA T1 на отечественной ОС «Аврора»: первый тест в России

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще