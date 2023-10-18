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Туристов Кабардино-Балкарии будет приветствовать и знакомить с республикой первый цифровой гид от МТС

Цифровая экосистема МТС запустила первый онлайн-путеводитель для гостей Кабардино-Балкарии. Путешественники, приезжая в республику любым видом транспорта, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид от МТС Travel. В онлайн-путеводителе туристы найдут информацию о знаковых местах и туристических хитах Кабардино-Балкарии, получат рекомендации и ценные советы от местных жителей, а также узнают все о национальной кавказской кухне. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровой путеводитель поможет туристам сориентироваться в республике уже в первый день поездки, выбрать достопримечательности для посещения и занятия для досуга. Онлайн-гид расскажет гостям истории как о главных достопримечательностях республики, среди которых главный символ Кавказа – Эльбрус, древние сторожевые башни, ледник Безенги, город мертвых Эльтюбю и экопарк «Долина Нарзанов», так и поделится подборкой локаций, которая сможет удивить даже искушенных туристов. Среди них плато Канжол и космические виды на Эльбрус, Голубые озера, Верхняя Балкария, краеведческий музей в Тырнаузе, а также озеро Гижгит. Кроме того, цифровой путеводитель расскажет гостям республики, где можно искупаться в термах и покататься на лыжах, какой маршрут для джипинга выбрать, а также где можно научиться готовить национальные блюда.

Особое внимание в онлайн-путеводителе уделено гастрономическим особенностям республики. Гостеприимные жители Кабардино-Балкарии бережно хранят свои традиции, в том числе кулинарные. Путеводитель МТС Travel подскажет, где можно отведать кабардинский сладкий хлеб, лягур, ашрыкъ, почему обязательно стоит попробовать хычины и как выбрать настоящий айран.

«Большинство туристов, которые приезжают в Кабардино-Балкарию впервые, становятся поклонниками отдыха в республике, что подтверждают «большие данные» МТС. Так, с начала 2023 г. около 57% туристов отдыхали в республике повторно, из них более 23% путешественников являются частыми гостями республики и приезжали 5 и более раз. Количество новых визитеров, которые знакомились с достопримечательностями Кабардино-Балкарии в этом году впервые, составило 43%. Для них приветственный путеводитель, который встречает их сразу при въезде на территорию республики, особенно актуален. Уверен, он поможет туристам выбрать для себя наиболее подходящие маршруты и получить от отдыха максимум», — сказал директор МТС Кабардино-Балкарии Эльдар Залиханов.

Воспользоваться гидом МТС Travel могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Кабардино-Балкарии, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре республики.

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