Туристов Карачаево-Черкесии будет встречать первый цифровой гид от МТС

Цифровая экосистема МТС запустила первый онлайн-путеводитель для гостей Карачаево-Черкесии. Путешественники, приезжая в республику, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид от МТС Travel. В онлайн-путеводителе туристы найдут информацию для знакомства с республикой через знаковые места и туристические хиты Карачаево-Черкесии, получат рекомендации и ценные советы от местных жителей, а также узнают все о национальной кавказской кухне. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обзор самых интересных мест поможет туристам сориентироваться в республике уже в первый день поездки, выбрать достопримечательности для посещения и занятия для досуга. В путеводитель включены как хорошо известные хиты Карачаево-Черкесии, среди которых знаменитые курорты Домбай и Архыз, Софийское ущелье, озеро Туманлы-Кел и плато Бермамыт, так и подборка красивейших мест для незабываемых впечатлений, которая сможет удивить даже искушенных туристов. Среди них самый масштабный центр астрофизики в России – научная обсерватория САО РАН, Бадукские озера, Махарское ущелье, озеро Любви, лик Христа, Алибекский водопад и, конечно, столица многоконфессиональной республики – Черкесск. Кроме того, цифровой путеводитель расскажет гостям республики, где можно полетать на параплане, прокатиться на зиплайне и покататься на лыжах, а также поможет выбрать маршруты для рафтинга и джипинга.

Особое внимание в онлайн-путеводителе уделено гастрономическим особенностям республики. Застолье для жителей Карачаево-Черкесии – настоящий ритуал, гостеприимные местные бережно хранят свои кулинарные традиции. Путеводитель МТС Travel подскажет, где можно отведать либжу и хычыны, почему стоит обязательно попробовать айран и местный лимонад «Груша».

Также гости Карачаево-Черкесии смогут пройти по маршруту с помощью бесплатного туристического аудиогида «Архыз. Баритовый водопад», доступного в приложении МТС Live, который откроет захватывающие виды, расскажет интересные истории и вековые легенды, а также вдохновит напевами Карачаево-Черкесии в исполнении заслуженных артистов республики.

«Кавказ всегда славился своим гостеприимством. Рост популярности отдыха в Карачаево-Черкесии набирает обороты. По данным Big Data МТС, только летом этого года число туристов, выбирающих для отдыха республику, выросло на 11%. Что примечательно, около половины туристов с начала 2023 г. – это новые визитеры. Для них приветственный путеводитель, который встречает их сразу при въезде в республику, особенно актуален – он поможет туристам выбрать для себя наиболее подходящие маршруты и получить от отдыха максимум. Однако, у отдыха в республике есть уже и большая «фанатская» база – более 54% туристов в этом году приезжали повторно, из них треть – в пятый и более раз. Уверен, наш онлайн-путеводитель будет актуален как для постоянных поклонников Карачаево-Черкесии, так и для тех, кому посчастливится познакомиться с республикой впервые», — сказал директор МТС Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.

«Туристическая отрасль региона развивается активными темпами и важно идти в ногу со временем. SMS-уведомления с цифровым гидом позволят комфортно провести отдых в Карачаево-Черкесии. Путеводитель указывает не только, как пройти по популярным туристическим маршрутам, но и расскажет, где можно полетать на параплане, прокатиться на зиплайне и покататься на лыжах, а также поможет выбрать маршруты для рафтинга и джипинга. Убежден, что созданный продукт позволит сделать отдых в нашем регионе более приятным и доступным», - отметил министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Текеев.

Воспользоваться гидом МТС Travel могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Карачаево-Черкесии, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре республики.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.