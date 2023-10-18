«Яндекс» представил нейросеть YandexART — она поможет создавать изображения и анимацию для бизнес-задач и творчества

«Яндекс» представил диффузионную нейросеть Yandex AI Rendering Technology (YandexART), которая создает изображения и анимацию в ответ на текстовые запросы пользователей. Она понимает российский культурный код — знает известные места и города страны, выдающихся личностей разных эпох и знакомых с детства персонажей мультфильмов и сказок. Например, Чебурашку, богатырей и Бабу-Ягу. Нейросеть уже интегрирована в приложение «Шедеврум» и помогает иллюстрировать рекламные объявления в «Яндекс бизнесе», а вскоре появится в «Клавиатуре» и других сервисах компании. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

YandexART формирует изображения и анимацию методом каскадной диффузии: сначала нейросеть генерирует картинки и кадры в соответствии с запросом пользователя, а затем поэтапно увеличивает их разрешение, насыщая деталями. По сравнению с предыдущим поколением диффузионной модели, которая использовалась в «Шедевруме», YandexART создает более реалистичную и детализированную графику. По итогам внутренней оценки асессоров «Яндекса» ее результаты лучше в 60% случаев.

Для улучшения качества работы нейросети разработчики увеличили размер обучающего набора данных в 1,5 раза — до 330 миллионов картинок с текстовым описанием. Для обучения YandexART используются самые эстетичные картинки — они отбираются при помощи трех режимов фильтрации. Новый алгоритм распознавания текстов помогает нейросети лучше понимать пожелания пользователей. Кроме того, нейросеть качественнее прорабатывает особенности лиц, глаз и рук, что позволяет ей делать фотореалистичные портреты.

Для улучшения качества генерации используется дообучение с подкреплением. Специалисты компании отсматривают, например, сразу несколько сотен или тысяч созданных с помощью YandexART капибар и отмечают удачные и неудачные изображения. Это позволяет нейросети понять, как именно лучше и правильнее изображать животных, персонажей, объекты, явления и не только.

В «Шедевруме» YandexART помогает пользователям генерировать изображения и видео. С момента запуска приложения они создали более 100 млн генераций.

При создании рекламных объявлений в «Яндекс бизнесе можно выбрать подходящую иллюстрацию из числа уже сгенерированных нейросетью YandexART. В нейростоке «Яндекс бизнеса» представлено около 3000 картинок для 650 видов деятельности. Они доступны для 82% рекламных кампаний и уже сейчас используются почти в каждом пятом размещении.

Скоро в «Яндекс клавиатуре» с помощью YandexART можно будет сгенерировать картинку по текстовому описанию и установить ее в качестве фона.

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«Шедеврум» — это мобильное приложение «Яндекса», в котором пользователи могут создавать видео, изображения и тексты с помощью нейросетей. YandexART генерирует картинки и анимацию, а YandexGPT позволяет получать содержательные посты с заголовком и подходящей по смыслу иллюстрацией. После запуска в апреле 2023 г. «Шедеврум» установили более 6,5 млн пользователей.

«Яндекс бизнес» — это сервис для автоматического запуска интернет-рекламы в поиске «Яндекса», в «Яндекс картах», на сайтах и в приложениях более чем 55 тыс. партнеров. Сервис ориентирован на рекламодателей из сегментов малого и среднего бизнеса. С «Яндекс бизнесом» не нужно обладать специальными знаниями или навыками — сервис настраивает и запускает рекламу автоматически. Он анализирует аудиторию, создает рекламные объявления и размещает их именно там, где есть потенциальные клиенты.

«Яндекс клавиатура» — это виртуальная клавиатура для мобильных устройств. Она делает переписку еще удобнее: помогает набирать тексты точно и без ошибок. Нейроподсказки и нейросвайп позволяют значительно ускорить этот процесс. В «Клавиатуре» есть переводчик, который поддерживает более 100 языков, и голосовой ввод. «Яндекс клавиатура» доступна на Android, iOS и в приложении «Яндекс с Алисой».