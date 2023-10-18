CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

«Яндекс» представил нейросеть YandexART — она поможет создавать изображения и анимацию для бизнес-задач и творчества

«Яндекс» представил диффузионную нейросеть Yandex AI Rendering Technology (YandexART), которая создает изображения и анимацию в ответ на текстовые запросы пользователей. Она понимает российский культурный код — знает известные места и города страны, выдающихся личностей разных эпох и знакомых с детства персонажей мультфильмов и сказок. Например, Чебурашку, богатырей и Бабу-Ягу. Нейросеть уже интегрирована в приложение «Шедеврум» и помогает иллюстрировать рекламные объявления в «Яндекс бизнесе», а вскоре появится в «Клавиатуре» и других сервисах компании. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

YandexART формирует изображения и анимацию методом каскадной диффузии: сначала нейросеть генерирует картинки и кадры в соответствии с запросом пользователя, а затем поэтапно увеличивает их разрешение, насыщая деталями. По сравнению с предыдущим поколением диффузионной модели, которая использовалась в «Шедевруме», YandexART создает более реалистичную и детализированную графику. По итогам внутренней оценки асессоров «Яндекса» ее результаты лучше в 60% случаев.

Для улучшения качества работы нейросети разработчики увеличили размер обучающего набора данных в 1,5 раза — до 330 миллионов картинок с текстовым описанием. Для обучения YandexART используются самые эстетичные картинки — они отбираются при помощи трех режимов фильтрации. Новый алгоритм распознавания текстов помогает нейросети лучше понимать пожелания пользователей. Кроме того, нейросеть качественнее прорабатывает особенности лиц, глаз и рук, что позволяет ей делать фотореалистичные портреты.

Для улучшения качества генерации используется дообучение с подкреплением. Специалисты компании отсматривают, например, сразу несколько сотен или тысяч созданных с помощью YandexART капибар и отмечают удачные и неудачные изображения. Это позволяет нейросети понять, как именно лучше и правильнее изображать животных, персонажей, объекты, явления и не только.

В «Шедевруме» YandexART помогает пользователям генерировать изображения и видео. С момента запуска приложения они создали более 100 млн генераций.

При создании рекламных объявлений в «Яндекс бизнесе можно выбрать подходящую иллюстрацию из числа уже сгенерированных нейросетью YandexART. В нейростоке «Яндекс бизнеса» представлено около 3000 картинок для 650 видов деятельности. Они доступны для 82% рекламных кампаний и уже сейчас используются почти в каждом пятом размещении.

Скоро в «Яндекс клавиатуре» с помощью YandexART можно будет сгенерировать картинку по текстовому описанию и установить ее в качестве фона.

***

«Шедеврум» — это мобильное приложение «Яндекса», в котором пользователи могут создавать видео, изображения и тексты с помощью нейросетей. YandexART генерирует картинки и анимацию, а YandexGPT позволяет получать содержательные посты с заголовком и подходящей по смыслу иллюстрацией. После запуска в апреле 2023 г. «Шедеврум» установили более 6,5 млн пользователей.

«Яндекс бизнес» — это сервис для автоматического запуска интернет-рекламы в поиске «Яндекса», в «Яндекс картах», на сайтах и в приложениях более чем 55 тыс. партнеров. Сервис ориентирован на рекламодателей из сегментов малого и среднего бизнеса. С «Яндекс бизнесом» не нужно обладать специальными знаниями или навыками — сервис настраивает и запускает рекламу автоматически. Он анализирует аудиторию, создает рекламные объявления и размещает их именно там, где есть потенциальные клиенты.

«Яндекс клавиатура» — это виртуальная клавиатура для мобильных устройств. Она делает переписку еще удобнее: помогает набирать тексты точно и без ошибок. Нейроподсказки и нейросвайп позволяют значительно ускорить этот процесс. В «Клавиатуре» есть переводчик, который поддерживает более 100 языков, и голосовой ввод. «Яндекс клавиатура» доступна на Android, iOS и в приложении «Яндекс с Алисой».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сервис доставки еды обокрали на 100 миллионов. За хитроумной схемой стоят всего два пользователя

«Дочка» «Ростелекома» закупит сотни тысяч чипов «Микрона» для отечественных роутеров с Wi-Fi 6

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

Команде Exim больше года не было дела до критических уязвимостей

Гигантский производитель удобрений отказался от решений Microsoft в пользу российского ПО

Искусственный интеллект в 2024 г. ждёт «холодный душ» и суровая проверка реальностью

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Где смотреть кино и сериалы в 2023 году: 10 лучших онлайн-кинотеатров

Лучшие портативные мониторы для ноутбуков и смартфонов: выбор ZOOM

Обзор смартфона AYYA T1 на отечественной ОС «Аврора»: первый тест в России

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще