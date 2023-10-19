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МТС переименовала Webinar: компания получила название «МТС Линк»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении ребрендинга своей дочерней компании Webinar Group. Все ИТ-решения для делового общения, ранее входящие в Webinar Group, будут объединены под UCaaS-брендом «МТС Линк». Ребрендинг стал отражением новой бизнес-стратегии и перехода к платформе унифицированных коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители «МТС».

Название «МТС линк» означает связующее звено между людьми в деловом общении и отражает миссию компании: обеспечивать слаженное взаимодействие в онлайн-коммуникации и помогать командам достигать большего.

Бренд «МТС линк» будет включать в себя следующие продукты: сервис для онлайн-встреч и совещаний, платформу для онлайн-обучения и вебинаров, решение для создания онлайн-курсов и организации обучения, сервис для гибридных и онлайн-мероприятий, интерактивные онлайн-доски для совместной работы и корпоративный мессенджер (находится на этапе тестирования).

Метафора слаженной совместной работы раскрывается в новом логотипе, который наследует стиль материнского бренда МТС. Рамки мониторов различных устройств наслаиваются друг на друга и превращаются в латинскую L. Главными элементами визуального стиля стали минималистичные плашки-бленды. Они напоминают окна открытых приложений для работы, связаны друг с другом и движутся в пространстве по гармоническим траекториям. В создании новой платформы бренда, разработке айдентики и нейминга помогали агентства ONY и Signal (part of ONY).

«В этом году компания "Вебинар технологии" отметила 15-летие, и это отличный момент для позитивных изменений. Целью ребрендинга стал поиск современного прочтения темы коммуникаций и совместной работы. Логотип, цвета и фактуры — все это про деловое общение нового уровня, где нет расстояний и границ. Бренд "МТС линк" неразрывно связан с нашей обновленной стратегией создания UCaaS-платформы для бизнеса», — сказала директор по маркетингу «МТС линк» Любовь Смертина.

Ребрендинг — один из ключевых шагов компании в развитии собственной UCaaS-платформы. Ранее «МТС линк» интегрировала свои сервисы с наиболее распространенными офисными приложениями (CommuniGate, Microsoft, Google и т.д.), реализовала технологию единого входа SSO, добавила интеграцию с аппаратными терминалами видео-конференц-связи по протоколам SIP и BFCP. В конце сентября компания объявила о приобретении сервиса онлайн-досок Jespo. Также готовится к запуску комплексное решение для проведения онлайн-мероприятий в переговорных комнатах.

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«Вебинар технологии» (бренд «МТС Линк») — российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы. «МТС линк» предлагает решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, организации смешанного обучения, а также проведения крупных виртуальных и гибридных мероприятий. Сервисы зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России. За год на платформе проходит около 2 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн участников.

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