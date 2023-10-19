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Пензенские села подключили к LTE

«Мегафон» впервые включил связь в восьми селах Пензенской области. Скоростной интернет оператора стал доступен для почти 7,5 тыс. человек. Теперь абоненты могут пользоваться мобильными приложениями и цифровыми сервисами на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Аналитики «Мегафона» подтверждают высокую востребованность услуг передачи данных в регионе. С начала осени жители этих населенных пунктов стали чаще выходить в сеть. Рекорд поставили абоненты из Вазерок, в 29 раз увеличив объем скачиваемой информации. В среднем за день в селе расходуют около 60 Гб информации, такого объема хватит для прослушивания 12 тыс. музыкальных композиций онлайн.

Чуть менее активны в Покровской Арчаде, здесь объем расходуемого интернета вырос в 17 раз. Также можно отметить увеличение трафика в Красной Дубраве — 4, Березовках — 2,6 и Матчерке — 2,3.

А вот наиболее разговорчивые пользователи живут в Родниках, где объем голосовых звонков стал в 5 раз больше. Любят поболтать и в Красной Дубраве, рост в четыре раза. В Березовке и Вазерках этот показатель равен двум.

«Новое телеком-оборудование заработало в небольших населённых пунктах. Всего с начала осени мы запустили порядка 10 объектов связи. Теперь жители сел могут за секунды закачивать тяжелые файлы, смотреть видео онлайн, а также им доступна технология VoLTE, позволяющая абонентам одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом», — сказал Сергей Гречко, директор «Мегафона» в Пензенской области.

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