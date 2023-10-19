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Пользователи МТС Cashback получат больше возможностей с подпиской МТС Premium

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об объединении МТС Сashback и подписки МТС Premium. С экосистемной подпиской пользователи программы лояльности получат возможность бессрочно копить кешбэк, тратить его без ограничений на любые цели и пользоваться преимуществами МТС Premium — полезными, развлекательными, контентными сервисами, скидками за покупки и заказ еды, партнерскими предложениями, а также повышенным кешбэком в рамках специальной акции. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С 16 октября по 15 декабря 2023 г. подписчики МТС Premium смогут получать в два раза больше кешбэка за покупки в интернет-магазине МТС, кешбэк до 15% при бронировании в МТС Travel, а также кешбэк до 30% при покупке билетов на мероприятия, концерты, выставки и другие культурные события в сервисе МТС Live.

«Объединение МТС Cashback и подписки МТС Premium — закономерный шаг по вовлечению клиентов в нашу экосистему. Теперь пользователи кешбэка получают больше возможностей с экосистемной подпиской, в том числе могут более свободно распоряжаться накопленным кешбэком и экономить за счет включения в подписку полезных сервисов, скидок на услуги связи, выгодных партнерских предложений», — сказала вице-президент МТС по развитию экосистемы и маркетингу Ольга Зиборова.

Ранее исследование МТС показало, что драйверами подключения подписки стали дополнительный пакет интернета, услуга блокировки спам-звонков «Защитник», онлайн-кинотеатр KION, музыкальный сервис МТС Music и кешбэк-сервисы. Также аналитики отметили: в среднем активные пользователи экономят с подпиской 18,684 тыс. руб. в год.

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МТС Premium подписка — включает: онлайн-кинотеатр KION, музыкальный сервис МТС Music, услугу блокировки спам-звонков «Защитник», 50 ГБ для тарифов с абонентской платой и бесплатную раздачу для них, книжный сервис «Строки», а также другие сервисы, предложения и скидки. Доступна для абонентов других операторов.

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