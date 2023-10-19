Приложение «Сбера» для инвесторов: новое название — новые возможности

Приложение «Сбера» для розничных инвесторов «Сберинвестиции» стало более функциональным и удобным. Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

Активно торгующим клиентам стала доступна маржинальная торговля — возможность осуществлять сделки с использованием заемных средств.

Появилась востребованная аудиторией опция — возможность подавать заявки на участие в размещении облигаций.

Добавилась возможность подать заявку на участие в конкурсе Московской биржи «Лучший частный инвестор».

Чаще всего инвесторов интересуют следующие возможности: торговля на бирже, возможность покупать акции, облигации, валюту дружественных стран, биржевые фонды; инвестидеи, подборки и аналитика — в приложении «Сберинвестиции» пользователям доступен большой выбор инвестиционных идей и тематических подборок, сформированных с учетом текущей макроэкономической ситуации в стране и мире, ежедневно публикуются обзоры по рынку от экспертов SberCIB, новостная лента формируется на основе состава портфеля инвестора; удобный и наглядный портфель — пользователи могут отслеживать состояние своего инвестиционного портфеля в разрезе счетов, типов активов (доля акций, доля облигаций, доля фондов и т.д.), и отраслей; рынок — в этом разделе приложения инвесторы видят состояние рынка в текущий момент, динамику индекса, изменение котировок валют, акций, облигаций, нефти и золота, наглядно видны лидеры роста и падения цен акций за день; обучение — большой выбор обучающих материалов, курсов и статей для начинающих инвесторов.

Алексей Круглов, вице-президент, директор департамента цифровых каналов B2C «Сбербанка»: «Мы видим растущий интерес россиян к розничным инвестициям: все больше людей начинают инвестировать в акции и облигации. Для нас это значит, что мы должны предоставить клиентам максимально простое, удобное и надежное мобильное приложение для инвестиций на каждый день. Сейчас приложением «Сберинвестиции» каждый месяц пользуются более 650 тыс. человек, мы видим, что аудитория приложения растет, как и его средняя оценка в сторах. Клиенты ценят наши усилия по развитию приложения, и мы продолжим работать над ним, чтобы пользователям было просто и комфортно инвестировать. Следующее обновление уже скоро!»

Все изменения приложения «Сберинвестиции» доступны с версии 2.10 для мобильных устройств на платформе Android.