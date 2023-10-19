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Скорость и покрытие стали лучше в столице и восьми районах Хабаровского края

Новое покрытие и улучшенное качество 4G получили жители и гости Хабаровского края. «Мегафон» увеличил территорию покрытия и скорости мобильного интернета в Хабаровске и в восьми районах края, модернизировав существующую телеком-инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Запуск низкочастотного диапазона LTE улучшил проникновение сигнала сотовой связи внутрь помещений, повысив надежность Интернет-соединения, а среднечастотный диапазон позволил увеличить скорости мобильного интернета для абонентов компании. В обновленной сети хабаровчанам и гостям региона будет проще и комфортнее загружать и передавать данные через мессенджеры и социальные сети, использовать государственные цифровые сервисы и совершать покупки в онлайн‑магазинах.

Телеком-оборудование модернизировали не только в краевой столице, но и в восьми районах края, улучшения коснулись 22 населенных пунктов. Расширение зоны действия 4G особенно важно там, где у людей нет возможности пользоваться проводным доступом в Интернет – это сельская местность, а также федеральные и региональные дороги, которые связывают обширную территорию края. Она занимает четвертое место по площади, что составляет 4,5% всей территории страны, имеет сложный рельеф местности, районы Крайнего Севера и приравненные к нему, поэтому стабильная связь и мобильный интернет на трассах приобретает важное значение для безопасности водителей и пассажиров.

«Наши инженеры ведут планомерную работу по модернизации оборудования на существующей инфраструктуре, анализируя пользовательскую активность абонентов. Только за летние месяцы трафик в сети 4G в крае вырос на 15%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и продолжает расти. Развитие сети 4G дает возможность жителям и гостям Хабаровского края не отказываться от своих цифровых привычек где бы они не находились», – отметил директор «Мегафона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

«Мегафон» увеличил зону покрытия и стабильность связи и на улице, и внутри помещений, включая административные здания, жилые дома, социальные учреждения и производственные площадки. Обновление телеком-инфраструктуры поможет большему количеству абонентов одновременно пользоваться любыми сайтами и приложениями с высоким уровнем качества, даже в периоды пиковой нагрузки на сеть.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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