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Уральские разработчики презентовали собственного чат-бота в помощь бизнесу

Уральские разработчики презентовали первую чат-платформу для бизнеса. Способности нового Telegram-бота AISYBot. Об этом CNews сообщили представители «УГМК-телеком».

Телеграм-бот AISYBot и его веб-версии созданы на базе искусственного интеллекта и интегрированы с нейросетью Midjourney.

«Мы создали помощника исходя из потребностей бизнеса и запросов, которые возникают в рамках коммуникаций в рабочей среде. Бот может взять на себя рутинные задачи HR-специалистов, маркетологов, дизайнеров, пиарщиков и всех тех, кто работает с текстовыми материалами и изображениями», – сказали представители нейронной сети AI Synergy (входит в группу компаний «УГМК-телеком»).

По запросам пользователей помощник за две минуты сгенерировал макеты фотозоны, разработал логотип и лендинг страницы, создал слайды и карточки для маркетплейса, написал несколько текстов. Пользователи могли самостоятельно задать параметры создания продукта: язык, тональность уровень креативности и даже запросить несколько итоговых вариантов текста на выбор.

Кроме того, бот сам анализирует тексты на наличие пунктуационных, орфографических, а также логических ошибок, умеет удалять бэкграунд с фото и обладает реферальной программой.

«Мы не только рассказали о возможностях разработки, но и наглядно продемонстрировали ее способности, получив большое количество вопросов и отзывов от специалистов разного уровня. Обратная связь очень важна, как и реальные кейсы от профессионалов в сфере маркетинга, рекламы и HR. Мы выслушали, какие запросы есть у бизнеса к искусственному интеллекту, что очень важно для дальнейшей работы по совершенствованию нашего продукта. Бот обучаем, а значит, мы можем прописывать для него разные параметры, чтобы учитывать все нюансы, исходя из запросов. Мы сейчас проводим тестирование, общаемся с нашими пользователями, смотрим на результаты и делаем улучшения», – отметили представители нейронной сети AI Synergy.

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