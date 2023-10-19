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В малых селах Тувы увеличилась скорость мобильного интернета

Высокие скорости мобильного интернета стали доступны жителям тувинских сумонов Кундустуг и Усть-Бурен. Инженеры «Мегафона» запустили дополнительные слои LTE в двух частотных диапазонах, благодаря чему расширилось покрытие сотовой сети и повысилась производительность телеком-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Кундустуг расположен на берегу реки Малый Енисей, примерно в часе пути от Кызыла. В настоящее время здесь постоянно проживают более 800 человек, есть два детских сада, школа и сельский дом культуры, открылся новый современный фельдшерско-акушерский пункт. Вблизи сумона расположено золоторудное месторождение «Тардан», где трудится часть жителей села, но в основном, сельчане занимаются животноводством и сельским хозяйством.

Усть-Бурен расположен в полутора часах пути от Кызыла. Село находится на территории, приравненной к районам Крайнего севера. Сегодня численность населения составляет около 500 человек, есть школа и поселковая администрация, а основное занятие местных жителей – сельское хозяйство и животноводство.

Запуск в этих поселках дополнительных слоев LTE, работающих в низком и среднем частотном диапазоне, позволил распределить нагрузку сети, увеличить скорость передачи данных и территорию покрытия, обеспечить более уверенный прием как на улице, так и внутри помещений. По результатам замеров, проведенных аналитиками компании, мобильный интернет в зонах модернизации сети стал работать в среднем в два раза быстрее. Также улучшилось качество голосовых вызовов, благодаря современной технологии VoLTE, которая отличается мгновенным соединением, кристально чистым звуком и возможностью не прерывать интернет‑сессию во время разговора.

Улучшение качества сети 4G позволяет абонентам с максимальным комфортом быстрее загружать кино и сериалы, пересылать фото‑ и видеосообщения в мессенджерах, совершать онлайн‑покупки, получать госуслуги. При этом скорость интернета остается стабильной и в период повышенной нагрузки на сеть — в вечернее время или в праздники.

«Востребованность услуг связи на территории республики растет, причем как в туристических местах, так и на территориях, где проживает местное население, а для жителей из отдаленных населенных пунктов качественная голосовая связь и скоростной мобильный интернет является чуть ли не один из самых значимых элементов инфраструктуры», - отметил министр цифрового развития Республики Тыва Монгуш Идегел.

«Компания продолжает последовательное обновление тувинских поселков. Наша задача - обеспечить качественный сигнал и высокую скорость интернета не только в туристических местах республики, но и населенных пунктах, где проживают местные жители. Население и больших, и малых населенных пунктов должно иметь равный доступ к услугам связи», — сказала директор «Мегафона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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