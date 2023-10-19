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«Яндекс карты» подскажут стоимость проезда по платным дорогам

Теперь «Яндекс карты» не только предупреждают о платных участках на маршруте, но и показывают стоимость проезда. Это позволяет водителям заранее оценить расходы или выбрать маршрут без платных дорог, если это возможно. Функция уже доступна в новой версии приложения на iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Когда водитель построит маршрут, он сразу увидит платные дороги и стоимость проезда для легковой машины. При этом стоимость будет показана не для всей трассы, а только для того участка, который нужно по ней проехать. Для гибких тарифов учитывается и время прибытия. Например, если водитель строит маршрут утром, а до платного участка должен доехать только вечером, приложение покажет стоимость проезда, актуальную для вечернего тарифа.

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«Яндекс карты» — приложение, которое отвечает на повседневные вопросы пешеходов и водителей. «Карты» прокладывают автомобильные маршруты с учетом пробок и перекрытий, помогают избегать плохих и грунтовых дорог, если это возможно. А во время движения дают подсказки, помогают вовремя перестроиться, предупреждают о поворотах, камерах, ремонтных работах, железнодорожных переездах и паромных переправах. Кроме того, прямо в приложении можно находить и оплачивать парковки Москвы. Каждый месяц веб-версией и мобильным приложением сервиса пользуются 90 млн человек.

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