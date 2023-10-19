«Яндекс маркет» найдет для покупателей товары с выгодными ценами

На «Яндекс маркете» покупателям теперь будет еще проще находить выгодные предложения. Перед сезоном ноябрьских распродаж сервис добавил в приложение фильтр «Выгодно». При его выборе «Маркет» сравнит стоимость товаров из своего ассортимента с ценами в интернете и историей цен на самом маркетплейсе и покажет только выгодные предложения. Фильтр можно включить в результатах поиска и персональной рекомендательной ленте. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Например, достаточно ввести поисковый запрос «пальто», включить новый фильтр — и после сравнения стоимости сервис автоматически отберет из своего ассортимента только релевантные предложения с выгодными ценами. На главной странице приложения фильтр работает так же, как в поиске. Покупатель переходит в ленте рекомендаций во вкладку «Выгодно» — и сервис показывает ему персонально рекомендованные товары по выгодным ценам.

Новый фильтр также помогает продавцам на маркетплейсе получить больше просмотров своего предложения. Теперь у них есть еще один способ попасть со своим товаром на главную страницу сервиса или в топ результатов поиска. Для этого нужно установить на него привлекательную цену.

Фильтр «Выгодно» — это не единственное нововведение «Маркета» к периоду крупных распродаж. Ранее сервис ввел зеленые цены почти на все товары: при оплате картой «Пэй» от «Яндекса» покупатель может получить дополнительную скидку до 30%.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно 53,2 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе продают товары примерно 61,8 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».