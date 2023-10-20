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«Авто.ру» предоставит бесплатный Отчет по автомобилю за звонок дилеру

Сервис «Авто.ру» расширил механику взаимодействия пользователя с дилерами, предлагающими автомобили с пробегом. После совершения звонка продолжительностью более одной минуты по телефону, указанному в объявлении со стикером «Отчет за звонок», пользователь бесплатно получит подробный отчет о прошлом выбранного автомобиля. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Отчеты «Авто.ру» показывают, попадало ли транспортное средство в ДТП, информацию об обслуживании, регистрационных действиях и др. Наличие отчета позволяет избежать покупки автомобиля с проблемами в прошлом и дорогостоящим ремонтом в будущем. Таким образом, сервис помогает верифицировать информацию, которую предоставил дилер, что способствует установлению более открытых и доверительных взаимоотношений между покупателем и продавцом.

Дарья Дугина, руководитель группы отчетов «Авто.ру»: «Все данные для отчетов мы берем почти из 150 источников, в том числе закрытых. Так мы можем проследить практически полную историю автомобиля — от данных государственной регистрации и реального числа владельцев до информации о сервисном обслуживании, был ли автомобиль использован когда-нибудь в такси или каршеринге например. Эта информация позволяет покупателю решить, готов ли он приобрести просмотренный автомобиль, а также договориться о справедливой цене. Такой уровень “прозрачности” выгоден и потенциальному покупателю, и дилеру».

Пользователь получит отчет с историей автомобиля, в котором он заинтересован, в течение 20 минут после целевого звонка. Бесплатный отчет доступен также пользователям без авторизации — после звонка дилеру им придет промокод для получения бесплатного отчета в SMS.

Целевым звонком считается звонок дольше одной минуты.

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