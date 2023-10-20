Более 500 сельчан из Красноярского края впервые получили надежную сотовую связь

У жителей села Плотбище Енисейского района и села Ивановка Рыбинского района впервые появилось стабильное покрытие сотовой сети – на территории этих населенных пунктов компания «Мегафон» построила базовые станции. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Сельчане впервые получили высокоскоростной мобильный интернет 4G до 100 Мбит/с и надежную голосовую связь как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE для кристально чистого звука и мгновенного соединения. Теперь они могут использовать любые цифровые сервисы, общаться с родными, а при необходимости — оперативно связаться с экстренными службами.

Село Плотбище находится в юго-восточной части Енисейского района, на левом берегу реки Кеми, в 20 км от культурной столицы Красноярского края – города Енисейска. Населенный пункт относится к категории «малых». В нем постоянно проживают более 300 человек. Здесь есть библиотека, школа, фельдшерско-акушерский пункт и другие социально значимые объекты. Плотбище не входит в туристическую зону, но мимо него проезжают путешественники на озеро Монастырское – памятник природы краевого значения, культурный и религиозный объект. Однако до строительства базовой станции устойчивого сигнала сотовой связи тут не было. Теперь жители могут спокойно звонить по телефону и пользоваться интернетом.

Еще одна базовая станция появилась в селе Ивановка Рыбинского района. Телеком-объект также улучшил покрытие в деревне Спасовка, расположенной неподалеку. Оба населенных пункта стоят обособленно в лесной местности, в удалении от автомобильных трасс и железнодорожных путей. Именно поэтому для местных жителей так важно наличие надежной и качественной сотовой связи. Быстрый мобильный интернет открывает для них безграничные возможности для досуга, обучения, решения разных бытовых вопросов и даже трудоустройства на удаленную работу. Рабочих мест в селе не так много. Кто-то уезжает на вахту, а кто-то ездит за 23 км в близлежащий город Бородино.

«Уже четвертый год при поддержке министерства цифрового развития наша компания развивает качественную сотовую связь в малонаселенных территориях Красноярского края. Понимая важность и социальную значимость интернета в современной жизни, инженеры МегаФона работают на опережение и запускают базовые станции раньше намеченных сроков. Это наш вклад в безопасность и комфортные условия жизни на селе», - сказал директор «Мегафона» в Красноярском крае Андрей Ким.

«В этом году за краевой и федеральный бюджеты качественной сотовой связью и мобильным Интернетом будут обеспечены 110 малых населенных пунктов. В 71 из них работы уже завершены, и услуги уже оказываются населению. До конца года будут обеспечены оставшиеся деревни и села. Работа по созданию инфраструктуры связи ведется в рамках краевой и федеральной программ, чтобы как можно оперативнее решить вопрос устранения цифрового неравенства. По федеральной программе планируется закрыть вопрос обеспечения связью населенных пунктов с количеством жителей от 100 человек к 2030 г. В Красноярском крае планируется завершить эту работу раньше – за счет реализации региональной программы», – отметил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.

Строительство сети шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.