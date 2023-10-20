Владимир Гутенев: Платеж с маркетплейсов в пользу «Почты России» приведет к удорожанию товаров

Взимание с российских маркетплейсов инфраструктурного платежа в размере 0,5% от квартального оборота для поддержки отделений «Почты России» приведет к удорожанию товаров онлайн-площадок, сообщил в своем телеграм-канале председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Депутат назвал такую меру неоднозначной, вызвавшей широкий резонанс в обществе.

Он напомнил, что Минцифры в начале сентября рассматривало «налог» в размере 0,5% от квартального оборота товаров с маркетплейсов, выручка которых не менее 1 млрд руб. Ежегодно собирать с интернет-магазинов планировали порядка 24-25 млрд руб.

В свою очередь, Ассоциация компаний интернет-торговли предложила альтернативу — закупать услуги почты на сумму 33,5 млрд руб. Такие как использование складских помещений, партнерство в области частичной выдачи и оплаты заказа в отделениях.

Инициатива по сбору платежа с участников рынка e-commerce была обсуждена на заседании экспертного совета Госдумы по развитию торговли и защите прав потребителей с участием представителей Минцифры.

«Подобные действия, когда за счет одной динамично развивающейся отрасли пытаются поддержать другую путем прямого "изъятия" денежных средств, нарушают принципы рыночной экономики и свободной конкуренции. Кроме того, "налог" в пользу почты отразится и на покупателях, так как приведет к удорожанию товаров на маркетплейсах по причине несоизмеримости предлагаемого платежа с получаемыми доходами интернет-магазинов», — сказал Владимир Гутенев.

Парламентарий подчеркнул, что эксперты также выступили против взимания инфраструктурной платы с интернет-магазинов.