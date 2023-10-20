Wildberries первым в России запустил онлайн-продажи Maag

Осенне-зимняя коллекция одежды и аксессуаров от бренда стала доступна для россиян в онлайн-сегменте. В октябре на Wildberries стартовали продажи женской коллекции Maag: пальто, тренчи, утепленные жилеты, деловые костюмы и платья, кардиганы и блузки, юбки, джинсы и многое другое — всего более 385 наименований. В ближайшие недели покупателям онлайн-платформы также станут доступны еще порядка 500 позиций из мужской и детской коллекций. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Продукция Maag представлена в среднем ценовом сегменте. Например, удлиненное трикотажное пальто можно купить за 7, 999 тыс. руб., двубортный блейзер из твида с подплечниками, стремительно возвращающимися в моду — за 3,599 тыс. руб., джинсы и брюки с различными вариантами посадки — за 4,299 тыс. - 999 руб., а базовые и трендовые модели топов и футболок — за 1,799 тыс. - 599 руб.

Логистическая служба Wildberries доставит покупки с помощью курьерской доставки до дверей квартиры и частного дома или в один из пунктов выдачи заказов, оборудованных комфортными примерочными кабинами с зеркалами.

«Мы напрямую сотрудничаем со многими официальными представительствами международных брендов и рады стать первой онлайн-платформой, которая доставит продукцию Maag покупателям по всей стране. Выстраиваем нашу логистическую инфраструктуру так, чтобы жители даже самых отдаленных населенных пунктов, где отсутствуют розничные магазины, получали доступ к полюбившимся брендам», — сказали в пресс-службе Wildberries.

В соответствии с планами компаний, в ближайшие недели на онлайн-платформе Wildberries станут доступны и другие бренды RMixed: ECRU, VILET и DUB