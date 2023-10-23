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Алгоритм «Афина» получил обновление в соцсети TenChat — теперь записи получают бесплатное продвижение

Разработчики российской деловой социальной сети TenChat выпустили обновление алгоритма «Афина». Благодаря ему популярные публикации пользователей будут получать бесплатное продвижение. Об этом CNews сообщили представители TenChat.

Изначально «Афина» отвечала за индексацию постов авторов в поисковых системах. Теперь в дополнении к этому обновленный алгоритм учитывает внешние просмотры от незарегистрированных пользователей в общем охвате, а популярные записи авторов попадают в рекомендации всех страниц без публикаций, которые проиндексированы поисковыми системами, получая дополнительное бесплатное продвижение.

Ранее разработчики российской деловой социальной сети TenChat выпустили обновление веб-версии. Они добавили пользователям возможность полностью заполнить и отредактировать профиль и раздел «Карьера» на любом устройстве через браузер и сделали «Ленту» новостей и вкладу «Люди» публичными, чтобы незарегистрированные пользователи смогли познакомиться с контентом соцсети и «Бизнес.тиндером», современной платформы для нетворкинга.

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TenChat — российская деловая социальная сеть для нетворкинга, которая появилась в 2021 г. Помогает расширять круг профессиональных знакомств для поиска новых точек роста в карьере и бизнесе. В TenChat есть бесплатный ChatGPT и сервисы для поиска клиентов или сотрудников, аналитика всех компаний России, автоподбор госзакупок, торги и продажа государственных объектов. За расширение деловых контактов отвечает нейросеть «Бизнес.тиндер», а за быстрый поиск сотрудников и работы платформа TenHunter.

Сейчас площадкой пользуются более 2,7 млн людей. Ядро аудитории составляют пользователи 20-45 лет – предприниматели, топ-менеджеры, маркетологи, юристы, дизайнеры. TenChat — рекомендованная Минцифры России соцсеть в рамках импортозамещения. Социальная площадка, допущенная к использованию государственными служащими. В июне 2022 г. включена в Реестр российского программного обеспечения.

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