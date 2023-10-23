билайн бизнес настроил Wi-Fi в аэропорту Шереметьево

Пассажиры уже оценили стабильный скоростной интернет и удобную страницу входа в сеть на русском, английском и китайском языках: количество подключений к беспроводной сети превысило 5 млн.

билайн бизнес выиграл тендер на оказание услуг по идентификации пользователей в сети Wi-Fi и предоставление канала доступа в интернет на всей территории международного аэропорта Шереметьево. В ближайшие три года телеком-оператор будет эксклюзивным поставщиком этих сервисов.

Международный аэропорт Шереметьево входит в топ-10 авиахабов Европы. Это крупнейший российский аэропорт по объёмам пассажирских и грузовых перевозок: по итогам 2022 года его услугами воспользовались более 28 млн пассажиров.

В рамках тендера билайн бизнес развернул сеть передачи данных Шереметьево и настроил сервис «Управляемый Wi-Fi», который позволяет персонифицировать страницу входа в интернет, задавать условия доступа, видеть в личном кабинете детальную статистику посещений для улучшения пользовательского опыта.

Специально для аэропорта Шереметьево команда билайн бизнес создала брендированные страницы доступа в сеть на трёх языках — русском, английском и китайском. Сервис полностью соответствует требованиям законодательства РФ и совместим с разными устройствами.

Также в систему интегрирована функция обратной связи: теперь пассажиры могут оставить отзыв о работе служб аэропорта Шереметьево прямо со страницы входа в бесплатную сеть Wi-Fi. Все сообщения отправляются на электронные адреса ответственных сотрудников аэропорта.

«Мы очень рады, что крупнейший авиахаб России доверил билайну предоставление такого важного сервиса, как доступ к Wi-Fi сети. Услуга очень востребована: за два месяца пассажиры подключались к бесплатному интернету в Шереметьево более 5 млн раз. В среднем в системе проходит более 70 тысяч авторизаций в сутки. И мы приложим максимум усилий, чтобы обеспечить гостей аэропорта качественной связью», — рассказал Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО «ВымпелКом».

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