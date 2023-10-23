Компаниям стал доступен SberJazz на маркетплейсе интернет-банка «Сбербизнес»

Сбербанк запустил в маркетплейсе интернет-банка «Сбербизнес» собственный сервис для проведения видеовстреч — SberJazz. Решение отвечает всем требованиям корпоративного сектора, обеспечивает полную безопасность данных пользователей, поставляется в облачном формате и может быть развернуто в контуре компании заказчика (on-prem). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Одномоментно на звонке может находиться до 200 участников без ограничений по времени. Для проведения масштабных онлайн-мероприятий численностью до 3000 участников есть специальный тариф — SberJazz Webinars, он обеспечивает разные виртуальные пространства для спикеров и слушателей.

Функции, доступные в сервисе: текстовая расшифровка речи, замена фона и шупомодавление, контроль и модерирование встреч, возможность проведения закрытых конференций только для сотрудников компании или, наоборот, доступ внешних пользователей по специальному приглашению. Возможна интеграция с почтовыми сервисами и корпоративным оборудованием.

В ближайшее время пользователям будет доступна функция корпоративного мессенджера, это позволит вести онлайн-встречи и корпоративную переписку в одной среде. Сейчас функционал доступен в рамках закрытого бета-тестирования.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Сервисы видеоконференций прочно вошли в нашу жизнь за последние несколько лет, став не просто опцией, а необходимостью. SberJazz — собственное решение «Сбера», которое стало основным инструментом для рабочих встреч внутри банка. Мы готовы поделиться своим полностью безопасным решением с российским бизнесом, и SberJazz теперь стал доступен в линейках сервисов и услуг в маркетплейсе СберБизнес. Возможности нашего инструмента полностью отвечают всем потребностям современного предпринимателя».

Также категорию небанковских сервисов «Сбербизнес» пополнили «Portal DA», сервис Сбербанка по продаже непрофильных активов и залогового имущества, и «Звук бизнес», сервис для управления аудиомаркетингом компании. Всего в маркетплейсе «Сбербизнес» представлены 37 небанковских сервисов.