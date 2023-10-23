Сбербанк обновил фирменное мобильное приложение

«Сбер» обновил приложение «Сбербанк онлайн» на Android — оно стало проще, удобнее и быстрее. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Кошелек

Теперь в этом разделе помещается больше двух карт. Если у клиента больше одной карты — отобразится и общая сумма по ним.

Чтобы скопировать номер карты или CVV, достаточно удерживать палец на нужной карте пару секунд.

Скрыть баланс карты можно, выбрав кнопку .

Раздел «Безопасность» находится рядом с кошельком.

Бонусы «Сберспасибо» «переехали» с главного экрана, их баланс доступен при переходе внутрь кошелька. Для этого нужно нажать на «Кошелек», общую сумму в кошельке или на кнопку «Все счета, карты и бонусы».

Переводы на «Сбер»

Секция «Диалоги» переименована в «Переводы на Сбер». Чтобы переводить было удобнее и быстрее, здесь появились рекомендованные контакты, которым клиенты регулярно отправляют деньги по номеру телефона.

Расходы в текущем месяце

Теперь на главном экране видно расходы по категориям и общую сумму трат за месяц. Можно быстро посмотреть, сколько денег потрачено на супермаркеты, ЖКХ и интернет или транспорт. А если установить план расходов, то рядом с общей суммой будут видны доступные для трат денежные средства в этом месяце.

Курсы валют

Карточка с курсами валют теперь внизу главного экрана. Раньше в ней помещались две валюты — сейчас три. Остальные доступны по кнопке «Еще». Курсы драгметаллов «переехали» на экран «Накопления» (внизу).

Важные события

В шапке на главном экране «Сбер» сообщит клиенту, что зачислена зарплата, поступили новые счета на оплату, появилась просрочка по кредитке и т. д.

Ксения Баринова, директор дивизиона «Сбербанк онлайн»: «Главный смысл любых перемен в «Сбербанк онлайн» — улучшить и упростить пользовательский опыт. Ритм жизни ускоряется, и каждому хочется, чтобы финансовое приложение не просто помогало решать ежедневные задачи, но и делало это максимально эффективно и быстро. В новом релизе мы стремились максимально упростить клиентам процесс управления финансами, чтобы всегда под рукой были самые частотные операции и сервисы: проверить баланс, перевести деньги, посмотреть, сколько средств и на что потрачено. А все, что используется реже, мы переместили в другие разделы».

Обновленную версию можно скачать на устройства с операционной системой Android в каталоге приложений на сайте «Сбера» и в магазинах приложений.