В средневековый Кириллов на скоростях 4G

«Мегафон» повысил скорость мобильного интернета, увеличил зону покрытия и пропускную способность сети в городе Кириллов Вологодской области. Теперь абоненты из старинного города, расположенного на берегу Сиверского озера, смогут воспользоваться современными цифровыми сервисами на скорости до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры компании ввели в эксплуатацию новое телекоммуникационное оборудование, позволяющее быстрее загрузить страницу в Интернете, скачать мобильное приложение на свой смартфон или посмотреть фильм онлайн в максимальном качестве, а на установку «Госуслуг» теперь понадобится около 20 секунд.

Новое качество мобильного интернета стало доступно не только для исторического центра, где расположен знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь ХIV века, но для жителей жилых микрорайонов Обшара, Кузьминка, Пятачок, Слобода, Красново и другие. В зону улучшения попали объекты социальной инфраструктуры: магазины, банк, переправа, почтовое отделение, гостиницы, поликлиника, колледж, школа и автовокзал.

«Кириллов как один из туристических центров региона в этом году принял на 13% больше гостей по сравнению с прошлым годом. Каждый турист или горожанин активно ежедневно потребляет мобильный интернет в месте проживания, так и за его пределами – слушает музыку в дороге, мониторит новости, играет в игры, читает книги и делится впечатлениями в соцсетях. Высокая скорость передачи данных позволит использовать на максимуме возможности мобильных устройств для обеспечения более комфортного процесса работы, учебы, путешествий и отдыха», - отметила Алла Лебедева, директор «Мегафона» в Вологодской области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.