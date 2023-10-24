Исследование GeekBrains: почти половина россиян готовы отказаться от использования мобильного приложения из-за неудачного обновления дизайна

Образовательная платформа GeekBrains (входит в образовательный холдинг Skillbox) провела исследование отношения пользователей мобильных приложений к их обновлениям. По данным опроса респондентов, почти половина россиян замечают даже незначительные изменения. При этом 49% всех опрошенных готовы отказаться от использования конкретного приложения, если обновление дизайна им не понравится, а 11% из них прекратят пользоваться продуктом даже при отсутствии аналогов. Об этом CNews сообщили представители GeekBrains.

Почти половина пользователей мобильных приложений (48%) замечают даже незначительные изменения, которые происходят с продуктом. Совсем не видят нововведений лишь 9% опрошенных россиян. По мнению 74% респондентов, целесообразнее всего обновлять приложения для добавления новых функций. 62% считают, что это нужно делать для исправления ошибок в работе, а 61% - для решения проблем с безопасностью. Только 28% пользователей уверены, что обновление нужно для смены дизайна.

К появлению дополнительных инструментов и опций в приложениях, например, истории в Telegram, позитивно относятся 77% пользователей. Причем чаще всего о них пользователи узнают либо из описания конкретного обновления (47%), либо из социальных сетей (42%).

В оформлении веб-приложений россияне больше всего ценят понятный интерфейс (73%), простоту (58%) и только потом - красивый визуал (51%). Однако любые изменения в дизайне большинство опрошенных (66%) воспринимает позитивно, 23% согласны лишь на незначительные корректировки и только 11% выражают скепсис к таким нововведениям. При этом новый дизайн может стать камнем преткновения. Почти половина респондентов (49%) готова отказаться от использования конкретного приложения из-за неудачного редизайна, причем 11% из них сделают это даже при отсутствии аналогов.

Среди самых часто используемых приложений оказались социальные сети - с ними взаимодействуют 83% респондентов. В топ-3 популярных продуктов также вошли приложения банков (ими пользуется 51% опрошенных) и онлайн-магазинов (46%), а наименее востребованными оказались мобильные приложения стриминговых сервисов (12%). С точки зрения использования по совокупности факторов к самым лучшим веб-продуктам опрошенные россияне отнесли приложения социальных сетей (60%), маркетплейсов (45%) и банков (44%). Меньше всего пользователи отмечают удобства приложений в сфере здоровья (10%) и ресторанном бизнесе (11%).

В опросе приняли участие 1111 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет.