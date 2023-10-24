Приложение «Внутри особняка» доступно для пользователей мобильных устройств

Мобильное приложение «Внутри особняка», разработанное с применением технологий дополненной и виртуальной реальности, теперь доступно для пользователей устройств на базе iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители ГлавУпДК при МИД России.

Приложение создано в рамках программы ГлавУпДК при МИД России по популяризации объектов культурного наследия, находящихся в хозяйственном ведении предприятия. Всего в ведении ГлавУпДК более 130 московских особняков, в которых в основном располагаются дипломатические представительства иностранных государств, что делает эти особняки недоступными для посещения россиян.

В качестве пилотного проекта выбран особняк Зинаиды Морозовой (ул. Спиридоновка, д. 17) авторства архитектора Федора Шехтеля. Сегодня эта постройка используется в качестве Дома приемов МИД России, где проходят встречи международного характера самого высокого уровня. Теперь, чтобы «прогуляться» по этому зданию, ставшему символом отечественной дипломатии за рубежом, достаточно скачать мобильное приложение на свой телефон.

В приложение вошли: иммерсивный аудиоспектакль из 14 глав, действие которых проходит в пяти разных залах; 29 оцифрованных элементов интерьера, в том числе и уникальные произведения Михаила Врубеля; четыре познавательных блока об истории особняка, судьбах Саввы и Зинаиды Морозовых, Федора Шехтеля и Михаила Врубеля; карта-схема объектов культурного наследия, находящихся в ведении ГлавУпДК.

Пользователю предоставляется возможность выбрать сюжет спектакля и проводника – Змею или Пса – именно эти мифические образы украшают лестницу аванзала особняка и буквально встречают его посетителей.

В каждом из залов пользователя встречают владельцы и создатели особняка, анимированные с помощью нейронных сетей, которые делятся личными историями. Зинаида Морозова (Каминный зал – здесь при жизни хозяев располагалась столовая, где часто собиралась вся семья) расскажет о семейных ценностях, роли женщины в семье, любви к детям. Савва Морозов (Зал Богаевского – единственный зал, получивший новое оформление после продажи дома Константину Богаевскому) – о профессиональном успехе и качествах, которые помогают преуспевать в жизни. Федор Шехтель (Белый зал, где часто хозяйка дома собирала гостей) – о счастье и оптимистичном взгляде на жизнь, надежде на лучшее. Михаил Врубель (предстает рядом со своим творением – скульптурой по мотивам оперы итальянского композитора Джакомо Мейербера «Роберт-дьявол», украшающей парадную лестницу) – о муках творчествах и силе искусства, но и радости, которую приносит творчество.

Прозвучат не только монологи о незыблемых ценностях и в наши дни остающиеся актуальными, но и интереснейшие исторические факты.

В ходе спектакля пользователям также предстоит собрать предметы, каждый из которых имеет непосредственное отношение к особняку. Например, в одной из глав появляется копия ключа, который используется и сегодня. Создает атмосферу и звуковое сопровождение, представляющее собой аудиотеатр со звуками эпохи – звучат и бой часов, которые бьют в каминном зале каждые 15 минут, и фрагмент выступления Федора Шаляпина, певшего здесь когда-то для владельцев дома и их гостей.

ГлавУпДК уже начало работу над развитием приложения – согласно выбору аудитории, новый спектакль развернется в стенах дома Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке.