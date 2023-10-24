Sellty получила грант ФСИ на развитие технологий искусственного интеллекта

Разработчик облачной платформы для быстрого запуска B2B-портала Sellty получил грант Фонда содействия инновациям в размере 4 млн руб. Его направят на разработку рекомендательной системы для управления e-commerce на базе технологий ИИ и машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители Sellty.

Проект внедрения ИИ в платформу Sellty стал одним из победителей конкурса Фонда содействия инновациям. Его выбрали среди 2369 заявок, поступивших из 78 субъектов страны. По итогам конкурса Sellty получила грант в размере 4 млн руб. на разработку программных инструментов на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Они будут предназначены для решения задач прогнозирования и выдачи рекомендаций бизнес-пользователям платформы.

Sellty — это облачный сервис, который помогает бизнесу любого масштаба развернуть B2B-интернет-магазин и стартовать продажи онлайн. Бизнес-пользователи могут создавать витрины товаров, координировать заказы, формировать индивидуальные предложения для контрагентов и в целом управлять онлайн-продажами из единого окна. При этом для использования Sellty не надо обладать навыками программирования или привлекать внешних разработчиков. Запустить интернет-магазин можно самостоятельно всего за несколько часов.

Разработка Sellty, под которую получили грант, позволит ускорить создание и развитие B2B-интернет-порталов. Благодаря применению методов машинного обучения и обработки больших данных пользователи Sellty смогут автоматически планировать ассортимент и его выкладку на портале, а также формировать предложения для покупателей с учетом предпочтений целевой аудитории.

Кроме того, сервис позволит формировать качественную и актуальную аналитику по работе магазинов клиентов — в том числе прогнозировать спрос на продукцию, стоимость продажи и оборачиваемости товаров, а также строить прогнозы по каждой товарной категории за заданный период времени. В результате пользователи Sellty еще в момент запуска B2B-интернет-магазина смогут получать интеллектуальные рекомендации по наиболее эффективным настройкам портала и позиционированию продукции.

«Собственная разработка B2B-интернет-магазина — это долгий и дорогостоящий проект, стоимость которого начинается от 1 млн руб. Зачастую в сегменте СМБ нет бюджетов на подобные расходы. Наш продукт поможет решить эту задачу и откроет новые возможности для предпринимателей. Технологии ИИ в Sellty еще на старте проекта предложат достоверные рекомендации для продавцов на основе анализа рыночной среды. Эту информацию можно использовать для ускорения запуска портала, снижения рутинной нагрузки с сейлз-менеджеров, а также для увеличения эффективности продаж в долгосрочной перспективе», — сказала Мария Бар-Бирюкова, основатель Sellty.

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Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) — некоммерческая организация, ключевая цель которой — финансовая поддержка молодых ученых и малых предприятий, которые занимаются научными разработками с высоким потенциалом коммерциализации.

Sellty – облачная B2B платформа для самостоятельного запуска оптового интернет-магазина за несколько часов. Она помогает автоматизировать оптовые продажи и обслуживать больше клиентов без расширения штата за счет готового шаблона магазина, автоматизации процесса оформления заказа при помощи «1С», а также обмена документами для всех участников сделки в едином окне. Благодаря платформе рутинная нагрузка на менеджеров по продажам снижается до пяти минут, а количество ошибок в заказах уменьшается в два раза. Сервисом уже пользуется несколько десятков российских оптовых компаний, ежегодный совокупный оборот которых — более 10 млрд руб.