В России заработала Recyclemap — карта пунктов приема вторсырья

24 октября 2023 г. природоохранный проект «Земля касается каждого» и команда «Геосемантика» запустили карту пунктов приема вторсырья Recyclemap. Карта поможет найти ближайший пункт приема стекла, алюминия, пластика и другого сырья. Это значительно упрощает сдачу отходов для тех, кто хочет начать или уже занимается раздельным сбором. Об этом CNews сообщили представители проекта «‎Земля касается каждого».

На карту нанесено более 30 тыс. пунктов приема в десятках городов.

Сейчас на карте есть: фильтры по фракциям вторсырья; подробные описания пунктов с перечислением всех видов принимаемого вторсырья и режимом работы; комментарии к пунктам от пользователей и дата последнего обновления информации; мобильная версия с возможностью добавить приложение на экран меню.

Также на карте можно: добавлять новые пункты, предлагать исправления и оставлять комментарии; найти пункт рядом, используя геолокацию; построить маршрут до выбранного пункта через Google и Яндекс карты.

Recyclemap — это ресурс, который остается актуальным благодаря волонтерам-модераторам, сейчас они есть в 38 городах. Сообщество регулярно следит за достоверностью информации о пунктах приема вторсырья в своих городах и обновляет ее на карте.