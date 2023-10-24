В России заработала Recyclemap — карта пунктов приема вторсырья
24 октября 2023 г. природоохранный проект «Земля касается каждого» и команда «Геосемантика» запустили карту пунктов приема вторсырья Recyclemap. Карта поможет найти ближайший пункт приема стекла, алюминия, пластика и другого сырья. Это значительно упрощает сдачу отходов для тех, кто хочет начать или уже занимается раздельным сбором. Об этом CNews сообщили представители проекта «Земля касается каждого».
На карту нанесено более 30 тыс. пунктов приема в десятках городов.
Сейчас на карте есть: фильтры по фракциям вторсырья; подробные описания пунктов с перечислением всех видов принимаемого вторсырья и режимом работы; комментарии к пунктам от пользователей и дата последнего обновления информации; мобильная версия с возможностью добавить приложение на экран меню.
Также на карте можно: добавлять новые пункты, предлагать исправления и оставлять комментарии; найти пункт рядом, используя геолокацию; построить маршрут до выбранного пункта через Google и Яндекс карты.
Recyclemap — это ресурс, который остается актуальным благодаря волонтерам-модераторам, сейчас они есть в 38 городах. Сообщество регулярно следит за достоверностью информации о пунктах приема вторсырья в своих городах и обновляет ее на карте.