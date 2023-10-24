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В «VK рекламе» появились новые инструменты для продвижения бизнеса и авторов «Вконтакте»

Продвижение личных страниц «Вконтакте» доступно в новом кабинете «VK рекламы». Инструменты платформы помогут привлекать новых подписчиков и повышать их активность: увеличивать количество сообщений и реакций к публикациям. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Ключевой инструмент авторов и бизнеса «Вконтакте» — это сообщество. В нем больше всего возможностей для развития авторского контента, создания интернет-магазина или полноценной площадки присутствия бизнеса в интернете, — сказал директор по продукту «VK реклама» Яков Стинский. — Часть пользователей привыкла развивать проекты в своих профилях. Для того чтобы им было проще и удобнее находить аудиторию и клиентов, мы запустили инструменты продвижения личных страниц в «VK реклама». По сравнению с кабинетом «Вконтакте» пользователям новой платформы нужно в семь раз меньше действий для получения результата от продвижения».

В кабинете «VK рекламы» необходимо выбрать цель «Сообщество и профиль» и указать актуальную страницу. Использовать в кампании можно уже опубликованный пост или новое объявление, при этом профиль должен быть открытым для всех пользователей и соответствовать правилам. Алгоритмы автоматически покажут рекламу тем, кто вероятнее подпишется на страницу, напишет личное сообщение, оставит реакцию к посту. Объявления показываются в мобильной и веб-версии ленты соцсети «Вконтакте».

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