Финтех-стартап Kleek интегрирует свой сервис с системами лояльности в российских ресторанах

Компания Kleek, российский финтех-стартап, предоставляющий облачный сервис для оплаты счета по QR-коду, анонсировала интеграцию своего сервиса с системами лояльности ряда ресторанов по всей России. Об этом CNews сообщили представители Kleek.

Благодаря этому посетители ресторанов теперь могут проверять свой баланс на карте лояльности по номеру телефона, а также отслеживать и пользоваться бонусами с помощью QR-кода без участия официантов. Такая возможность не только повышает уровень клиентского опыта, но и положительно сказывается на эффективности бизнеса ресторана.

На данный момент облачный сервис доступен для интеграции с системами лояльности iikoCard, PremiumBonus, Prime Hill. В ближайшее время компания планирует расширить число ресторанов для интеграции сервиса.

«На сегодняшний день Kleek — это единственное решение на российском рынке, которое дает возможность не только оплачивать счета или оставлять чаевые официантам, но и позволяет интегрировать сервис с системами лояльности заведений и объединять все ресурсы, которыми пользуется гость в заведении, в единый QR-код. Мы не останавливаемся на достигнутом и стремимся постоянно развивать наш продукт, делая его более удобным и привлекательным для пользователей и ценным для наших партнеров», — сказал Эмиль Азизов, основатель и CEO компании Kleek.

«Уже шесть месяцев, как мы используем сервис Kleek и очень довольны результатами. Это тот случай, когда ожидание совпало с реальностью. Благодаря продукту нам удалось ускорить процесс расчета гостей, минимизировать шум на столах в виде многочисленных рекламных листовок, электронного меню и пр., но ключевой фактор — это снижение оплаты за торговый эквайринг. Мы рады новой возможности интеграции сервиса с нашей системой лояльности и уверены, что она поможет нам повысить уровень вовлеченности наших клиентов в сервис и систему лояльности, и соответственно, в целом положительно отразится на уровне удовлетворенности наших гостей и бизнесе в целом», — отметила Юлия Партилова, операционный директор сети ресторанов Donna Olivia, Maccheroni, Bukowski Grill, CUSTO, «Мечтатели», «Есть хинкали».

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Kleek – финтех-стартап, предоставляющий облачный сервис для оплаты счета и чаевых по QR-коду в ресторанах и кафе без ожидания официантов. Сервис предлагает ряд возможностей, облегчающих работу персонала. В частности, с помощью продуктов Kleek можно разделить счет на равные части, оплатить его, оставить чаевые официанту, оставить отзыв заведению и др. Компания была основана в 2021 г. Сегодня сервисом Kleek пользуются более 200 заведений в 30 городах России. Оборот на платформе (GMV – Gross Merchandise Volume) составляет 1 млрд руб.