Мотоциклы, холодильники и стиральные машины: что можно утилизировать с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей»

Старые, сломанные и ненужные вещи могут обрести вторую жизнь после переработки. Сервис «Вывоз ненужных вещей» помогает жителям столицы экологично утилизировать технику, мебель и даже автомобили. За два года его специалисты обработали более 55 тыс. заявок. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Переезд, ремонт и даже просто покупка нового холодильника сопряжены с утилизацией старой мебели или бытовой техники. Сервис “Вывоз ненужных вещей” уже два года помогает горожанам избавиться от старых, сломанных или ненужных вещей и отправить их на переработку — около 85% сдаваемых предметов и их компонентов могут быть использованы вторично. Заявки принимают онлайн в любое время суток. Подать заявку на вывоз можно непосредственно в день, когда требуется утилизировать вещи. Партнеры сервиса за полчаса все упакуют и заберут в согласованное время, после чего вещи будут рассортированы и доставлены на предприятия по переработке. За два года жители столицы отправили на переработку почти 1,4 тыс. тонн вторсырья», — сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.

По его словам, сервис непрерывно дорабатывается. По просьбе горожан в него добавляются новые категории вывозимых вещей. В результате в 2023 г. количество заявок выросло на 31%, а общее число обращений превысило 55 тыс.

Так, на основе запросов пользователей к перечню вывозимых вещей добавились пианино, макулатура, деревянные двери, оконные рамы, мелкая бытовая техника и электроника. Большая часть предметов утилизируется бесплатно. Вывоз некоторых из включенных в каталог вещей платный — стоимость не превышает средней рыночной цены, в которую уже входит демонтаж, погрузка и экологичная утилизация.

Крупногабаритную технику, предметы из металла и автомобили по-прежнему можно сдать бесплатно. Полный список вещей для утилизации опубликован на странице сервиса.

«Активнее всего жители Москвы пользуются сервисом для вывоза крупногабаритной техники: за два года утилизировано 15,1 тыс. холодильников, 14,9 тыс. стиральных машин и 10,7 тыс. кухонных плит. Услуги по бесплатной утилизации этих предметов всегда были самыми востребованными среди пользователей сервиса. Также жители заказывают вывоз посудомоечных машин, ванн, железных дверей и духовых шкафов», — сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие сервиса «Вывоз ненужных вещей», Александр Пищелко.

Если техника невстроенная, мастера могут отключить ее от коммуникаций (кроме газовых плит — их необходимо заранее отключить от газовой магистрали, для этого владельцам нужно обратиться к специалистам сертифицированной службы). Кроме того, специалисты вынесут ее из квартиры и погрузят в автомобиль, даже если в доме нет лифта. Это не только удобно, но и экологично, поскольку в оборудовании много металлических элементов и электронных плат, которые можно использовать повторно.

Услугами платной утилизации жители чаще всего пользовались, когда требовался вывоз бытовой электроники и оргтехники — они сдали 1,2 тыс. таких предметов, а также 1,1 тыс. диванов. Всего горожане отправили на платную переработку более 4,8 тыс. единиц различной мебели, электроники и макулатуры.

Как пользоваться сервисом «Вывоз ненужных вещей»

Оформить заявку на вывоз вещей может любой совершеннолетний зарегистрированный пользователь портала mos.ru после авторизации в личном кабинете (достаточно стандартной учетной записи). Представитель компании-партнера свяжется с ним для подтверждения запроса и уточнения деталей. За один раз можно сдать неограниченное количество предметов: кухонных плит, стиральных и посудомоечных машин, холодильников, ванн, дверей, мебели, электроники и даже автомобилей и мотоциклов. Сервис доступен для жителей всех округов Москвы, включая ЗелАО и ТиНАО.

Переработанные металлы, пластик, стекло и резина используются в производстве автомобилей, сантехники, мебели, а также в сфере металлопроката. Дерево и ткани превращаются в обивочные и упаковочные материалы.

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Сервис «Вывоз ненужных вещей» — это совместный проект столичных департаментов информационных технологий, жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ «Новые технологии управления». Услуги оказывают проверенные специализированные организации-партнеры.