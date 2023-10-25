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«Почта Mail.ru» реализовала новую функциональность «Календаря»

«Почта Mail.ru» реализовала новую функциональность «Календаря». Теперь пользователи могут делиться своим расписанием по ссылке и сохранять предложенные коллегами, друзьями или семьей календари, упрощая организацию событий и планирование расписания.

Функциональность «Совместной доступ» позволяет устанавливать настройки доступа к просмотру расписания. Кроме того, пользователи могут делиться правами на редактирование событий и управлять уведомлениями, устанавливая напоминания только для себя или для всех. Благодаря новым возможностям «Календарь» автоматически будет сохранен в интерфейсе веб-версии и приложения «Почты», группируя события, встречи и напоминания в удобный визуальный формат. Это упростит синхронизацию планов с коллегами и организацию встреч с друзьями.

«Мы постоянно работаем над улучшениями «Календаря», который помогает делать жизнь пользователей проще и комфортнее. Функциональность «Совместный доступ» создана специально для тех, кто любит делиться важными датами, встречами и задачами и привык к простому процессу планирования», — сказал Сергей Зеленов, руководитель продуктового направления «Почта Mail.ru».

Одним из первых календарей с «Совместным доступом» стал «Гик-календарь», разработанный «Почтой Mail.ru» вместе с порталом Hi-Tech Mail.ru при поддержке YouTube-канала Droider. В нем представлены культовые даты для любителей гаджетов, гик-культуры и ИТ-событий, которые можно сохранить к себе в «Календарь Mail.ru», воспользовавшись кнопкой «‎Добавить». Пользователи смогут получать уведомления о всех предстоящих событиях: «Календарь» напомнит о дне рождения «Почты Mail.ru» или Международном дне безопасного интернета.

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