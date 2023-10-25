«Росатом» расширил функционал сервиса интерактивных онлайн-опросов «Мой голос»

Госкорпорация «Росатом» выпустила релиз с обновлениями сервиса интерактивных онлайн-опросов «Мой голос». Разработчики добавили новые возможности для пользователей, улучшили интерфейс и оптимизировали его функционал, сделав использование продукта более удобным. Об этом CNews сообщили представители АО «Гринатом».

«"Мой голос" – полностью импортонезависимое решение с гарантией безопасности защиты информации. Гибкая система настроек и возможности платформы делают ее одной из лучших в своей категории. Мы продолжаем развивать качественный и удобный сервис для тех, кто организует мероприятия, проводит исследования и стремится сделать работу команды и процесс обучения эффективнее. В новом релизе пользователям стали доступны функция «Частые вопросы» с информацией о работе с сервисом, опция делегирования опроса между учетными записями в рамках лицензии, режим обучения новых пользователей и ряд других актуальных обновлений», — отметила директор Центра цифровых HR-технологий АО «Гринатом», руководитель направления HR Tech «Росатом» Галина Богатова.

Кроме того, в новой версии появилось два новых типа вопросов: «Сопоставление пар» с подбором соответствующих друг другу ответов и «Скользящая шкала», позволяющий респонденту выбрать, насколько ему ближе один из двух предложенных вариантов. Также стал доступен новый тип опросов «Квиз с ведущим», в котором за переключение вопросов и демонстрацию результатов отвечает модератор мероприятия.

Сервис «Мой голос» позволяет проводить опросы и исследования по различным сценариям, которые включают шесть вариантов сбора данных и четырнадцать типов вопросов. С помощью удобного конструктора пользователи могут перейти к опросу с помощью ссылки или QR-кода. Кроме того, решение позволяет мгновенное получать результаты в режиме реального времени. Группировка ответов, модерация и устранение ошибок осуществляются благодаря встроенному искусственному интеллекту.

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HR Tech «Росатома» – подразделение АО «Гринатом» численностью свыше 350 сотрудников. Разработчик и интегратор комплексных инновационных HR-систем в атомной отрасли и крупных российских компаниях. Ключевые продукты: базовая HR-платформа «Атомкор», сервис для управления эффективностью, развитием и карьерой сотрудников «Рекорд», платформа для проведения онлайн-опросов «Мой голос». Располагает опытом внедрения и тиражирования корпоративных HR-сервисов более чем на 160 предприятиях атомной отрасли в условиях широкой географической распределенности.

«Мой голос» – сервис госкорпорации «Росатом», запущен для внешнего рынка в I квартале 2023 г. В апреле 2023 г. стал партнером платформы «Росмолодежь», в июне 2023 г. – частью сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В партнерстве с Высшей школой менеджмента СПбГУ «Мой голос» адаптирован для решения образовательных задач с возможностями экспресс-проверки знаний, сбора обратной связи и поддержки дискуссий со студентами во время занятий.