В Чечне на треть ускорили мобильный интернет

Средняя скорость интернета у абонентов «Мегафона» теперь составляет около 30 Мбит/с. Это стало возможным благодаря рефармингу, или, другими словами, переносу частот в диапазоне 2100 МГц в пользу LTE-технологий. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Чтобы повысить производительность сети и скорость мобильного интернета, оператор проанализировал потребление трафика в регионе. Основываясь на этих расчетах, специалисты определили территории, где необходима дополнительная емкость сети. Изменения затронули не только крупнейшие города региона Грозный и Гудермес, но и небольшие селения с высоким потреблением мобильного интернета. Такие как поселок Ойсхара, села Кири и Махкеты. Связь 4G появилась и в селе Ведено. В XIX веке это место было столицей Северо-Кавказского эмирата. Сегодня в селе проживают около 4 тыс. человек. За полгода в горном селении объем расходуемого трафика достиг 1 ТБ.

Кроме того, в 25 населенных пунктах республики появились новые базовые станции «Мегафона». Масштабная стройка обусловлена повышенной активностью пользователей мобильного интернета — в 2023 г. она выросла на 15%, по сравнению с 2022 г.

«С развитием технологий растет и нагрузка на сети операторов, и мы регулярно следим за этими изменениями. Появляются новые мобильные приложения, видеосервисы, онлайн-игры. Рефарминг позволяет эффективно наращивать емкость сети. Это возможность использовать весь потенциал сети и постоянно улучшать качество услуг для абонентов. На сегодняшний день максимальная скорость передачи данных в республике достигает 157 Мбит/с.», — сказал директор «Мегафона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.