В жилых комплексах Ростова-на-Дону «прописался» быстрый мобильный интернет

Более 10 тыс. жителей новостроек Ростова-на-Дону обеспечили стабильной мобильной связью и интернетом. «Мегафон» установил базовые станции стандарта LTE, которые позволили повысить емкость сети в густонаселенных локациях и увеличить скорость передачи данных до 150 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Оператор расширил телекоммуникационную инфраструктуру на территории жилых комплексов «Екатерининский», «Максим Горький», «Днепровская роща». Для улучшения покрытия задействовали частоты LTE‑1800 и LTE‑2600 — наиболее эффективные диапазоны для микрорайонов, состоящих из многоквартирных домов разной этажности. В результате средняя скорость загрузки выросла до 30 Мбит/с, а максимальная — до 150 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы пользоваться необходимыми цифровыми сервисами без подключения к домашнему Wi‑Fi.

«Многоквартирные дома подразумевают высокую концентрацию людей, а значит и повышенную нагрузку на телеком-инфраструктуру. Особенно в пиковые моменты, как, например, вечернее время. Планируя технические мероприятия, мы учитываем программы по развитию и образованию новых жилых кварталов, а также отслеживаем увеличение трафика с помощью аналитических инструментов», — сказал Алексей Барков, директор «Мегафона» в Ростовской области.

Ранее «Мегафон» провел работы в жилых массивах с малоэтажной застройкой в районе Щепкинского леса, проспекта им. Шолохова, выезда на таганрогскую трассу и др. Они помогли снять нагрузку с уже существующих объектов и сохранить скорость интернета при растущих объемах трафика.