«Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о начале стратегического сотрудничества с технологической платформой «Сбера»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о начале стратегического сотрудничества с технологической платформой «Сбера». Благодаря интеграции с системой дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Сбербизнес» ATI.SU планирует предлагать клиентам сервисы и опции. Среди них возможность для новых пользователей быстро пройти регистрацию, подтвердив аккаунт участника «Биржи», а также, произвести быструю оплату через интернет-банкинг «Сбербизнес».

Подтверждение аккаунта участника ATI.SU – это одна из основных процедур, которую юрлица и ИП стремятся пройти после регистрации на «Бирже». Ее успешное прохождение является свидетельством того, что аккаунт принадлежит именно компании, а не третьему лицу, действующему от его имени. Это в свою очередь означает, что она может стать доверенным грузовладельцем, перевозчиком или экспедитором. С подтвержденным аккаунтом компания может оплачивать лицензии без наценки и получает ряд других возможностей.

Теперь клиенты интернет-банкинга «Сбербизнес» смогут подтвердить аккаунт на ATI.SU еще проще – буквально в два клика, без необходимости лишний раз вводить реквизиты. Счет на оплату «Биржа» формирует автоматически, и участнику необходимо только подтвердить его в личном кабинете банковского приложения.

Подключение нового способа подтверждения аккаунта – первый крупный интеграционный проект «Биржи грузоперевозок ATI.SU» со «Сбером». В дальнейшем ATI.SU планирует использовать ресурсы интернет-банкинга «Сбербизнес» для запуска других инструментов. В частности, будет обновлен инструмент эквайринга, клиенты смогут проводить автоматизированные рекуррентные платежи.

«Мы постоянно ищем и находим новые способы упростить взаимодействие пользователей с экосистемой сервисов ATI.SU. Например, участникам «Биржи» уже доступны такие современные и широко востребованные платежные инструменты, как Система быстрых платежей и MirPay. Интеграция с интернет-банкингом «Сбербизнес» предоставляет нам целый ряд новых возможностей, которые мы начинаем постепенно реализовывать», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».