Кузбасские новостройки присоединились к сетям «Ростелекома»

«Ростелеком» подключил цифровые услуги для жителей 10 новых домов в популярных комплексах Кемеровской области. За последнее время провайдер обеспечил скоростным интернетом более тысячи квартир, а также интегрировал продукты системы «Ростелеком ключ» для комфорта и безопасности новоселов.

Широкополосный доступ в интернет появился в новых домах кемеровских жилых комплексов «Московский проспект», «Мичуринская аллея», «7 высот», «Парковый», «Квартал дружбы», «Кемерово-Сити». В Новокузнецке сеть заработала в здании на улице Дузенко 14 Б. Оптика «Ростелекома» также подключена в пгт. Промышленная для жильцов домов на Лермонтова, 11 и в поселке Карагалинский на Большевистской, 12/4.

«Компания продолжает подключать к интернету новостройки по всей области. Для того чтобы кузбассовцы могли пользоваться передовыми услугами, инженеры с начала года построили десятки километров оптики и подключили к глобальной сети сотни квартир. Доступ по технологии GPON уже сегодня обеспечивает онлайн-доступ на скорости от 100 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы сразу вся семья могла одновременно подключаться по Wi-Fi с компьютеров, смартфонов, планшетов и безлимитно скачивать гигабайты данных», – сказал технический директор Кемеровского филиала «Ростелекома» Станислав Полянский.

Сетевая инфраструктура провайдера в новых домах построена с учетом круглосуточного обслуживания современных цифровых сервисов. Так, за последнее время в трех жилых комплексах Кемерова и Новокузнецка установлены интеллектуальное видеонаблюдение, домофония и умный шлагбаум. Все эти решения работают на сети оператора и объединены в систему «Ростелеком ключ». Ее главная особенность – управление через приложение на смартфоне.

«Мы подключаем услуги «Ростелеком ключ», чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей. Как правило интеграция происходит еще на этапе застройки, чтобы новоселы смогли оценить удобство уже с первого дня заселения. Наиболее востребованной у кузбассовцев является услуга «Умный домофон». С ее помощью можно, например, передать специально сгенерированный временный код для строителей на время ремонта или курьеру для доставки заказов. С учетом растущего интереса к технологичным решениям для дома темпы цифровизации жилых комплексов в регионе будут расти так же, как и в целом по стране. Сегодня умными сервисами компании пользуется более миллиона жителей России», – сказал директор по работе с массовым сегментом Кемеровского филиала «Ростелеком» Дмитрий Германовичус.

«Ростелеком ключ» входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Решение является на 100% российским: его с нуля создала команда разработчиков «Ростелекома».