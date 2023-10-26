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«Мегафон» усилил сеть LTE в деревнях и селах Ярославской области

Более 1500 жителей поселков и деревень Ярославской области получили доступ к мобильному интернету от «Мегафона» на скорости до 40 Мбит/с. Инженеры оператора увеличили пропускную способность сети, и повысили скорость передачи данных в 10 малых областных поселениях. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Сотрудники технической службы оператора смонтировали дополнительное оборудование на существующих объектах связи с учетом особенностей распределения мобильного сигнала в отдаленных и малых населенных пунктах региона. Улучшенное качество услуг мобильной связи стало доступно абонентам компании в поселках Ваулово, Варегово, а также в селе Покров-Рогули, и деревнях Лячигино, Шуино, Малое и Большое Сайгатово, Елизарово, Пенники и других.

Проведенные инженерные работы также расширили возможности доступа к сети Интернет для автомобилистов, следующих по транспортной магистрали внутриобластного значения «Данилов-Пошехонье». Также устойчивым сигналом передачи данных стал покрыт участок железнодорожного пути «Рыбинск-Ярославль» на 320 километре в Тутаевском районе.

«В этом году мы модернизировали и построили около 80 базовых станций, расположенных в районах, где проживает более 30% жителей Ярославской области. Наша цель - обеспечить абонентов компании лучшим цифровым сервисом независимо от места их нахождения: в городе или в деревне, дома или в дороге. Поэтому мы уделяем большое внимание развитию инфраструктуры вдоль автотрасс и железной дороги, а также в совсем небольших населенных пунктах численностью от 50 человек», — отметил Сергей Тимонин, директор «Мегафона» в Ярославской области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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