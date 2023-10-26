МТС обеспечила связью вековое село Ясын-Сокан в Астраханской области

Цифровая экосистема МТС завершила строительство сети сотовой связи 4G в селе Ясын-Сокан Астраханской области. Скоростной мобильный интернет и голосовая связь появились в населенном пункте впервые. Это позволит жителям и автомобилистам, регулярно путешествующим по трассе «12А-114», пользоваться современными цифровыми сервисами и решать повседневные вопросы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В селе Ясын-Сокан, которое основано в 1861 году, проживает несколько сотен человек. До недавнего времени в малом населенном пункте не было связи. С запуском базовой станции жители Ясын-Сокана получили доступ ко всем возможностям быстрого мобильного интернета. Теперь каждый житель сможет пользоваться связью и современными цифровыми сервисами: в том числе, интернет-банкингом и «Госуслугами», организовывать дистанционную работу и обучение, смотреть фильмы и общаться в мессенджерах. Доступ в интернет и к голосовой связи обеспечены в любой точке села. В том числе звонить и выходить в интернет смогут и автомобилисты, путешествующие по трассе «Маячное – Первомайский – Переправа Корсака – Джанай – Ясын-Сокан – мост через Ахтубу», которая проходит в районе населенного пункта.

«Ясын-Сокан – один из немногих населенных пунктов в регионе, где до сих пор не было возможности пользоваться мобильным интернетом. Мы стремимся предоставить возможность всем жителям и гостям доступ к высокоскоростному интернету в любой точке региона, будь то популярные туристические локации или малые населенные пункты. Развитая ИТ-инфраструктура помогает создавать комфортные условия для жизни и развития территорий», — сказал директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.